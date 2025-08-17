Policja: 26 ofiar śmiertelnych w dwa dni długiego weekendu

Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Piątek przyniósł 21, a sobota kolejnych pięć ofiar śmiertelnych wypadków na drogach - wynika z danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji.

W piątek, czyli w pierwszy dzień długiego weekendu, doszło do 88 wypadków drogowych, zginęło w nich 21 osób - podała policja.

W sobotę odnotowane zostały 84 wypadki drogowe z pięcioma ofiarami śmiertelnymi. W sumie to już 172 wypadki i 26 ofiar. W oba dni policja zatrzymała po ponad czterystu nietrzeźwych kierowców.

Na Mazowszu w sobotę o godz. 17.30 na DW732 w miejscowości Stary Kiełbów w pow. białobrzeskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący nissanem 62-latek w trakcie skrętu w lewo zderzył się z motocyklem suzuki. Na miejscu zginął 40-letni motocyklista i 59-letnia pasażerka z nissana. Kierowca samochodu był trzeźwy; został przewieziony do szpitala.

Do tragicznych wypadków doszło też w Krakowie. Według informacji małopolskiej policji, w nocy z piątku na sobotę na ul. Kamieńskiego 32-latek stracił panowanie nad motocyklem, wypadł z drogi i uderzył w bariery. Mimo pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł w szpitalu. Tej samej nocy przy ul. Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy śmiertelnie potrącił 28-letnią kobietę, która przebiegała przez dwupasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu. Była nietrzeźwa.

Do tragicznego wypadku doszło też w warmińsko-mazurskim. W piątek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach, gdzie 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek swoim audi najechał na tył prawidłowo jadącej skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina. Na miejscu zginęli pasażerowie skody; 37-letni strażak ochotnik i dwuletni chłopiec. Kierująca tym pojazdem 35-letnia kobieta trafiła do szpitala. Policja pracowała na miejscu do późnych godzin nocnych.

W niedzielę wielu kierowców będzie wracać z długiego weekendu. Policja apeluje o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze. W ubiegłym roku w czasie długiego sierpniowego weekendu doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierujących.

Copyright