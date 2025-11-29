Palestyna domaga się sankcji wobec Izraela

29 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim. Fot. Pixabay.com

W tę sobotę (29 listopada) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Solidarności z Narodem Palestyńskim (ang. International Day of Solidarity with the Palestinian People). Data została wyznaczona zgodnie z rocznicą przyjęcia rezolucji nr 181 z 1947 roku o podziale Palestyny. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 2 grudnia 1977 roku i po raz pierwszy obchodzone było w roku 1978.

REKLAMA

Głośno jest o ludobójstwie w Strefie Gazy wobec narodu palestyńskiego. Temat ten był także wywołany podczas spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, które odbyło się 21 listopada. – Osobiście potępiałem wielokrotnie katastrofalne nadużycie siły przez Izrael w Strefie Gazy – odpowiedział polityk na pytanie o ludobójstwo w Strefie Gazy. – Międzynarodowe trybunały oskarżyły obecnego premiera Izraela, ale nie o ludobójstwo. Pojęcie ludobójstwa sformułował nasz rodak, polski dyplomata żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin. Jest stopniowanie zbrodni. Jest nadużycie siły, jest krwawa wojna, jest zbrodnia wojenna, jest zbrodnia przeciwko ludzkości, na samej górze piramidy jest zbrodnia nad zbrodniami, wtedy gdy państwo w zorganizowany sposób planuje i wykonuje eksterminację całej grupy etnicznej. To jest dopiero ludobójstwo. Jak pani mi powie, że Izrael z premedytacją, niesprowokowany przez jakiś Hamas, wymyślił sobie, żeby wejść go Gazy i eksterminować wszystkich Palestyńczyków co do jednego, to mówię, że to nie miało miejsca. Moim zdaniem Izrael grubo przesadził w odpowiedzi na atak terrorystyczny, nie wykluczam, że doszło do zbrodni wojennych, ale od zbrodni wojennej do ludobójstwa jest jeszcze długa droga.

21 listopada Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat dotyczący zaangażowania RP na rzecz Palestyny. „Państwowość Palestyny została uznana przez Polskę już 37 lat temu, w roku 1988. Polska dyplomacja jest aktywnie zaangażowana w problematykę konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zwłaszcza doprowadzenia do pełnego zakończenia trwającej ponad 2 lata wojny w Strefie Gazy”. Ministerstwo m.in. zapewnia o pomocy humanitarnej dla Palestyny oraz opowiada się za rozwiązaniem dwupaństwowym, tj. niepodległością Palestyny oraz równoległym pokojowym współistnieniem dwóch suwerennych państw, istniejących w granicach przewidzianych rezolucją nr 242 z 22 listopada 1967 roku.

Ambasada Państwa Palestyny w Polsce 26 listopada wydała komunikat w sprawie powyższego dokumentu. „Z wielką uwagą i głębokim uznaniem zapoznaliśmy się z komunikatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącym zaangażowania RP na rzecz Palestyny. Polska dyplomacja wykazuje stałą determinację w działaniach na rzecz politycznego i humanitarnego wsparcia narodu palestyńskiego.

Doceniamy konsekwentne poparcie Polski dla rozwiązania dwupaństwowego, opartego na prawie międzynarodowym i rezolucjach ONZ, jako jedynej realnej drogi do osiągnięcia trwałego pokoju.

Podkreślamy znaczenie dalszej aktywności Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej oraz konkretne inicjatywy rozwojowe, w celu promowania stabilności, ochrony praw człowieka i godności Palestyńczyków.

Podkreślamy, że skala zbrodni wojennych i ludobójstwo wobec narodu palestyńskiego w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie wymaga pilnego zastosowania prawa międzynarodowego, w tym wprowadzenia skutecznych sankcji wobec Izraela.

Konieczne jest również postawienie zbrodniarzy przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w celu ochrony ludności cywilnej i zapewnienia poszanowania zasad prawa międzynarodowego”. ©℗

(K)

REKLAMA