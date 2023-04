Od początku roku na polskich drogach zginęło już 10 motocyklistów

Słoneczna pogoda sprawiła, że na drogach jest więcej motocyklistów. Niestety nie obyło się bez śmiertelnych wypadków. Od początku roku w wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło już 10 osób, a ponad 100 zostało rannych - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Nadkomisarz w rozmowie z PAP podkreślił, że w związku z rozpoczęciem sezonu motocyklowego kierowcy samochodów muszą być bardziej czujni i skoncentrowani.

Zwiększoną obecność motocyklistów na drogach widać też w policyjnych statystykach. Od początku roku doszło do 113 wypadków z ich udziałem - w analogicznym okresie 2022 r. było 139, a w 2021 r. - 140. W tegorocznych wypadkach zginęło 10 osób (w 2022 r. - 10; 2021 r. - 13), a 103 zostały ranne (2022 r. - 125; 2021 r. - 128).

Do jednego z tragicznych wypadków z udziałem motocyklisty doszło w Wielką Sobotę. W miejscowości Siechnice (Pomorskie) 79-latek kierujący skodą skręcając w lewo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem 46-latkowi. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista zginął na miejscu.

Kilka dni wcześniej w Mamotach (Wielkopolskie) 29-latek kierujący motocyklem na drodze gminnej z nieustalonych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Mimo podjętej reanimacji mężczyzna zginął na miejscu.

Do śmiertelnego wypadku z udziałem motocyklisty doszło również w połowie marca na trasie 7 na wysokości Pieńkowa (Mazowieckie) w kierunku Gdańska. Na prostym odcinku drogi motocyklista z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pas rozdzielający jezdnie, po czym uderzył w barierę energochłonną. W wyniku wypadku mężczyzna zginął na miejscu.

Nadkomisarz Robert Opas w rozmowie z PAP przypomniał, że w związku z rozpoczęciem sezonu motocyklowego policja prowadzi akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą "Jednośladem bezpiecznie do celu", której priorytetem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów jednośladowych. - Działania dotyczą między innymi motocyklistów zaliczanych do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego - zaznaczył.

- Jazda na motocyklu to pasja i przyjemność. Ale motocykliści odnoszą w wypadkach drogowych ciężkie obrażenia - zauważył. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, to główne przyczyny powodowanych przez nich wypadków.

Podkreślił też, że na bezpieczeństwo motocyklistów mają również wpływ inni uczestnicy ruchu, w tym przede wszystkim kierowcy samochodów. - W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej jednośladów, powinni oni pamiętać o obserwacji drogi i spoglądaniu w lusterka. Ważne jest również, by zawsze zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy oraz swoim stylem jazdy nie zmuszać kierującego jednośladem do gwałtownego hamowania, co może doprowadzić do utraty panowania nad motocyklem - podkreślił nadkomisarz.

- Kierujący jednośladami są zobowiązani do używania kasku ochronnego. Warto też zaopatrzyć się również w odblaskowe elementy ubioru, np. kamizelkę lub szelki poprawiające widoczność na drogach - dodał.

- Apelujemy do kierujących o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i rozwagę. Młodym motocyklistom przypominamy, że każdy ma tylko jedno życie. Bezpieczeństwo jest ważniejsze od kilku chwil emocji za kierownicą - zaapelował policjant z Biura Ruchu Drogowego KGP. (PAP)

