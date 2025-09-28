Niedziela, 28 września 2025 r. 
O. Dawidowski: stosunek do uchodźców i migrantów jest próbą z chrześcijaństwa

Data publikacji: 28 września 2025 r. 12:02
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2025 r. 12:02
Stosunek do uchodźców i migrantów jest próbą z chrześcijaństwa – powiedział PAP krajowy dyrektor Duszpasterstwa Migrantów KEP o. Wiesław Dawidowski. Według niego nie można wszystkich migrantów i uchodźców wrzucać do jednego worka, bo jest to nielogiczne, nieuczciwe i niemoralne.

W ostatnią niedzielę września w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wprowadził go w 1914 r. papież Pius X. Ma uzmysłowić wierzącym, że działania na rzecz uchodźców są integralną częścią misji Kościoła.

– A zatem, jeżeli nie dostrzegamy ludzi dotkniętych niesprawiedliwością naszych braci i sióstr, którzy potrzebują wsparcia, to próżna jest nasza wiara, bo są oni „twarzą Chrystusa”, który przechodzi obok nas – powiedział o. Dawidowski.

Podkreślił, że „stosunek do uchodźców i migrantów jest w dzisiejszych czasach prawdziwą próbą z chrześcijaństwa”.

– Okazywanie życzliwości i solidarności obcokrajowcowi jest nie tylko nakazem zwykłej ludzkiej gościnności, ale też konkretnym obowiązkiem wynikającym z wierności nauczaniu Chrystusa – przypomniał zakonnik.

Zaznaczył, że „uchodźca jest przede wszystkim człowiekiem, który ucieka z terenów objętych wojną, głodem, brakiem wody czy przemocą”, z kolei „migrant to osoba poszukująca godnego życia”.

– Postrzeganie wszystkich migrantów tylko przez pryzmat osób, które przyjeżdżają, aby zabrać nam pracę czy skorzystać ze świadczeń socjalnych, jest fałszywe i uwłacza ludzkiej godności – ocenił.

Według niego nie można wszystkich migrantów i uchodźców wrzucać do jednego worka.

– To jest nielogiczne, nieuczciwe i niemoralne – zaznaczył.

Powiedział, że osobom, które od dłuższego czasu pracują w Polsce i odprowadzają podatek, powinno się zagwarantować minimum praw, choćby w postaci rzetelnego i w miarę sprawnego rozpatrywania wniosków o kartę pobytu tymczasowego.

– Jeden z moich współbraci zakonnych z Nigerii, który w październiku ma rozpocząć rok akademicki, tymczasem kończy mu się wiza, a nie dostał jeszcze karty pobytu. I takich osób w Polsce, które muszą mierzyć się z problemami administracyjnymi, jest zdecydowanie więcej – powiedział o. Dawidowski.

Przyznał, że kwestia migrantów w Polsce jest dziś złożona pod względem politycznym i społecznym.

– Ludzie są mocno spolaryzowani. Wpływ na to mają zarówno działania związane z wojną hybrydową na wschodniej granicy, której elementem jest przerzucanie migrantów, jak i argumenty antymigranckie wykorzystywane do budowania kapitału politycznego – powiedział duchowny.

Zwrócił uwagę, że dochodzą do tego także kwestie gospodarcze, które wpływają na politykę migracyjną państwa.

– Według danych statystycznych przyrost naturalny wynosi u nas minus 0,4. Oznacza to, że rokrocznie rodzi się w Polsce 250 tysięcy dzieci, a umiera 400 tysięcy osób. Niestety nasz system emerytalny jest tak pomyślany, że pokolenie wstępujące zarabia na pokolenie ustępujące. Jeśli nie mamy zastępowalności pokoleń, to potrzebne są ręce do pracy, aby zarobić na nasze emerytury – powiedział o. Dawidowski.

Podkreślił, że „państwo ma obowiązek bronić granic, zapewniając ludziom bezpieczeństwo”.

– W związku z tym może prowadzić swoją politykę migracyjną. Obecnie w Polsce ma ona charakter obronny – powiedział o. Dawidowski.

Przyznał, że napięcia społeczne w kwestiach migracyjnych w takich krajach, jak Niemcy, Szwecja czy Francja, wynikają z funkcjonującego tam modelu solidarności społecznej, który polega na dotowaniu biednych.

– Zasada pomocniczości państwa sprowadza się tam do zasiłku socjalnego oferowanego tym, którzy nie mogą oraz nie potrafią podjąć żadnej pracy. Niestety jest to system rozleniwiania człowieka, nie tylko migranta, co owocuje problemami na polu polityki wewnętrznej oraz tworzenia sztucznych enklaw – stwierdził.

W jego ocenie „należy wypracować taki model asymilacji, w którym wszyscy zamieszkali w kraju będą pracowali na wspólne dobro”.

– To jest fundament – podkreślił.

Odnosząc się do pojawiającego się w przestrzeni medialnej argumentu, że migranci dominują wśród sprawców przestępstw i wykroczeń, o. Dawidowski zwrócił uwagę, że „rok temu na 457 tysięcy przestępstw i wykroczeń przeciwko prawu migranci popełnili tylko 5 proc., czyli 27 tys., w tym osoby z bardzo różnych części świata i różnych kultur”.

Powiedział, że tych, którzy żyją na marginesie życia społecznego, czy popełniają przestępstwa, powinno się deportować.

Według danych MSWiA od 1 stycznia do 31 sierpnia na granicy z Białorusią zanotowano 24 tys. 411 prób jej nielegalnego przekroczenia, podobnie jak przed rokiem. W tym czasie Straż Graniczna zatrzymała 478 obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Litwą do Polski, a na naszym terytorium i w rejonie granicy polsko-niemieckiej zatrzymała 247 osób, które wcześniej nielegalnie przekroczyły granicę z Litwą do Polski.

Komentarze

Nie słowa są ważne!
2025-09-28 13:44:10
„Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za wszystkie moje grzechy – przeszłe, obecne i przyszłe. Dziękuję, że obdarowałeś Mnie życiem wiecznym. Przyjmuję Cię jako Mojego Zbawiciela przez wiarę i pragnę, abyś był Panem mojego życia. Uczyń mnie taką osobą, jaką chcesz, abym był.” Jeśli złożyłeś to zobowiązanie wobec Jezusa Chrystusa, rzeczywiście wszedł w Twoje życie. Pomoże Ci stać się zupełnie nową osobą, taką, jaką Cię stworzył. Uwalnia cię, byś mógł doświadczyć życia pełnego sensu, celu i Mocy.
klemens
2025-09-28 13:41:59
błąd logiczny . Chrześcijaństwo zawsze było przemocowe i egoistyczne .Przez 2 tysiące lat było motorem wyniszczania narodów i tzw. sprawiedliwych wojen .
Jest mi przykro c.d.
2025-09-28 13:36:34
Jest to obraz wykreowany przez Nowy Testament. Bóg wkroczył w ludzką historię w osobie Jezusa Chrystusa, i został stracony na Krzyżu dla Nas. Przyjmując karę za nasze grzechy, Jezus nie jest chłopcem do bicia, jest samym Bogiem! Mówiąc bardziej dosadnie, Bóg miał dwie możliwości: ukarać nas za nasze grzechy lub samemu przyjąć karę? Chrystus zdecydował się przyjąć karę za nasze grzechy.
Jest mi przykro
2025-09-28 13:34:14
„Kocham cię, synu, ale jestem Sędzią. Nie mogę pozwolić ci po prostu odejść.” Pokazując dowody świadczące przeciwko Tobie, uderza młotkiem i ogłasza wyrok, jesteś winny! Sprawiedliwość nie podlega kompromisowi, przynajmniej nie z decyzji Sędziego. Ale ponieważ cię kocha, podchodzi do Ciebie, zdejmuje togę i oferuje, że przyjmie Twoją karę na siebie. I rzeczywiście, zajmuje twoje miejsce na Krzużu!
Jest mi przykro
2025-09-28 13:30:20
Przeszkodą na drodze do życia wiecznego z Chrystusem jest to, że zgrzeszyliśmy i zbuntowaliśmy się przeciwko świętemu Bogu. Chociaż Bóg kocha nas bardziej niż możemy to pojąć, jego doskonała sprawiedliwość domaga się zapłaty za nasze grzechy. Karą jest śmierć. I to nie ta ciała , to oczywiste przecież! Wielu zastanawia się, dlaczego wszechmocny, kochający Bóg nie może po prostu przebaczyć nam, nie karząc nas za grzechy. Dlaczego domaga się sprawiedliwości?
Jest mi przykro
2025-09-28 13:26:51
kobiety biedne w komunie, po wojnie. Kobiety wiejskie harujące na polu i w gospodarstwie. Czy ONE oczekiwały od PIS mieszkań , porodówek, żłobków, przedszkoli ? i Bóg wie czego jeszcze ? Nie ! Wiodły spokojne i trudne życie, często u boku chłopa pierdoły i niedorajdy, ale ufały w opiekę Bożą , żyły wiarą, cieszyły się z tego nawet czasami lichego JESTESTWA . Miały swoją siłę i MOC ! Dźwigały z radością codzienny, swój Krzyż Jezusa, który Je w tym ciężarze "wyręczał" dając IM ,życie wieczne !
Niestety,
2025-09-28 13:20:36
rodzą tylko proste, zabiedzone dziewczyny zwane przez BŁYSKAWICE patologią. Znam ja te bydło ze swojego otoczenia. Bździnka co to nie "ja", paznokcie perłowe w gwiazdki, zadbana , pachnąca , a z pustki życiowej samotna i dająca wieczorami w "szyję " w ukryciu przed światem ! Wcześniej była szansa i na zdrowe dziecko, ale kariera, używanie świata, rozpusta..., a dzisiaj " brak MOCY ".Taka nic już nie urodzi POLSCE ?! Wygrywa ten co to zniszczył, rodzinę polską, tradycje rodzinne, Kościół i Wiarę!
Jest mi przykro
2025-09-28 12:45:39
inaczej do osoby potrzebującej wsparcia w życiu, a inaczej do zamaskowanego bandyty przysłanego z Afryki z komórką , wypasiony byk , aby w stosownym momencie być ruskim zielonym ludzikiem na rozkaz Putina . Na Krymie było utajone kacapstwo, a tutaj będą przeszkoleni wojownicy Państwa Islamskiego, które dłuższy czas trzęsło "porządkiem" Syrii i okolic ! Nawet wojownicy z Europy ! Ludzie bez wiary w Boga są jednocześnie i puści w środku i ślepi na odbiór prawdy!ONI to niszczyli tam Chrześcijan !
demagog
2025-09-28 12:10:53
ten pan jest demagogiem - "nielogiczne, nieuczciwe i niemoralne" jest takie stawianie sprawy jak to robi ten pan - swoją drogą nie wątpię że miałby czelność powiedzieć to w twarz rodzinie pani Klaudii K. okaleczonej i zgwałconej przez migranta (dziewczyna zmarła w wyniku obrażeń) - najłatwiej jest zbawiać świat na cudzy koszt.

