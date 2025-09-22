Poniedziałek, 22 września 2025 r. 
  • Niemal połowa Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia wojną

Niemal połowa Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia wojną

Data publikacji: 22 września 2025 r. 20:27
Ostatnia aktualizacja: 22 września 2025 r. 20:42
Niemal połowa Polaków nie zgłosiłaby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia wojną
Fot. PAP/EPA/SERGEY KOZLOV  

49,1 proc. badanych nie stawiłoby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia wojną, przeciwnego zdania jest 44,8 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Co trzecia Polka zadeklarowała gotowość do walki.

Respondentom zadano pytanie czy w sytuacji zagrożenia wojną zgłosiliby się do obrony kraju.

Niemal połowa badanych, bo 49,1 proc. odpowiedziało, że nie stawiłoby się do obrony kraju. 17,9 proc. z nich wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”, a pozostałe 31,2 proc. „raczej nie”. Przeciwnego zdania jest 44,8 proc. ankietowanych, którzy zadeklarowali swój udział w obronie kraju w razie sytuacji zagrożenia, z czego 20,7 proc. z nich odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24,1 proc. „raczej tak”.

6,1 proc. respondentów jest niezdecydowanych.

Z badania wynika, że 69 proc. osób w wieku od 18 do 29 lat nie stawi się do obrony kraju w sytuacji zagrożenia wojną (64 proc. – „raczej nie”; 5 proc. – „zdecydowanie nie”). Kolejne 13 proc. młodych Polaków wybrało odpowiedź „raczej tak”. Sondażownia nie odnotowała w tej grupie wiekowej osób, które twierdzą, że „zdecydowanie” są gotowe bronić Polski. Jednocześnie aż 18 proc. nie wie, jak zachowałoby się w sytuacji zagrożenia.

Najchętniej gotowość do chwycenia za broń deklarują osoby w wieku od 30 do 49 lat - średnio 60 proc. ankietowanych. Z kolei, 39 proc. Polaków w wieku 30-39 lat i 35 proc. w wieku 40-49 przyznaje, że nie stawiłoby do obrony kraju. Pozostały odsetek do osoby niezdecydowane.

Co trzecia Polka (33 proc.) uważa, że zgłosiłaby się do obrony kraju, a 55 proc. – że nie. W przypadku mężczyzn 54 proc. z nich jest gotów walczyć za Polskę, a 44 proc. zapowiada, że nie stawiłoby się do obrony.

IBRiS zbadał również gotowość do obrony kraju w odniesieniu do poglądów politycznych osób biorących udział w badaniu. W sytuacji zagrożenia wojną do obrony Polski stawiłoby się 56 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, przy 43 proc. odpowiedzi przeciwnych. Jednocześnie 49 proc. sympatyków KO zapowiada, że stawiłoby się do walki, a 45 proc. – że nie.

Do obrony kraju zgłosiłoby się 44 proc. sympatyków Konfederacji, a 56 proc. nie. 26 proc. wyborców Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego zadeklarowało, że stawiłoby się do obrony kraju w przypadku zagrożenia, przeciwnego zdania jest 72 proc. ankietowanych. W przypadku zwolenników Nowej Lewicy 51 proc. z nich zapowiada, że nie stawiłoby się do obrony kraju, a 36 proc. deklaruje chęć podjęcia walki w sytuacji zagrożenia.

Badanie ogólnopolskie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 13-14 września 2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków. 

Komentarze

Patrioci
2025-09-22 20:41:00
Pewnie że nie. A najwięksi tchórze to cwaniaczki komentujący uciekinierów z UA. Plus kibole osiłki od K
problem pokoleniowy
2025-09-22 20:23:48
Według sondażu, niby wyborcy pisu są najchętniejsi do bitki. W liczbach wygląda to fajnie, tylko w praktyce jaka jest zdolność bojowa wyborców pisu, jak zdecydowana większość z nich przekroczyła już wiek emerytalny? Stare dziady wypowiadają się w imieniu młodych pokoleń, które będą przelewać krew, żeby stare dziady mogły się szczycić "patriotyzmem". Ciekawe czy byliby tacy do przodu, gdyby podlegali obowiązkowemu poborowi, tak jak młodsi wyborcy innych partii.
ruski mir
2025-09-22 20:21:23
No proszę, mainstream tak próbuje na siłę wszystkim wmówić że Konfederacja jest prorosyjska, a tu okazuje się że najwięcej patriotów, ludzi gotowych poświęcić się dla ojczyzny, jest właśnie wśród wyborców tej opluwanej przez wszystkich partii. Najmniej zaś odważnych, jest na lewicy, która by nas sprzedała bez jednego wystrzału. Ten sondaż, choć mało rzetelny przy próbie ledwo 1067 osób, pokazuje wyraźnie jakie siły polityczne są dla Polski koniem trojańskim.
ziobro askoczenia
2025-09-22 20:18:21
Wcale mnie to nie dziwi. No bo i za co mielibyśmy walczyć? Za polityków? Ich ciepłe posadki, służbowe limuzyny, rauty z wykwintnym jedzeniem na nasz koszt, czy mniej lub bardziej tropikalnymi wycieczkami pod płaszczykiem dyplomacji? Ten kraj już dawno zgnił od środka i tu na prawdę nie ma czego bronić. Naście lat temu, kiedy odbywałem służbę wojskową, w ramach przysięgi ślubowałem m.i. stać na straży konstytucji. Ale co może taki żołnierz, jak to elity władzy wycierają sobie konstytucją gęby?

