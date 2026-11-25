Naukowcy odebrali Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Są wśród nich też Szczecinianie

Nagrodę otrzymał m.in. zespół pod kierunkiem prof. Jana Lubińskiego z PUM. Fot. Ryszard Pakieser

W środę w Warszawie wręczono Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wśród kilkudziesięciu docenionych osób znaleźli się badacze zajmujący się walką z lekoopornymi bakteriami za pomocą wirusów, promieniowaniem czarnych dziur, zieloną chemią oraz leczeniem dziedzicznego raka piersi. Za tym ostatnim osiągnięciem stoją Szczecinianie.

REKLAMA

W uznaniu wkładu w rozwój polskiej nauki premier co roku przyznaje Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w trzech kategoriach: za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej (w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej), za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniające się rozprawy doktorskie.

W tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano 44 osobom i jednemu zespołowi.

Podczas środowej uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zastępca szefa KRPM Grzegorz Karpiński przypomniał, że Polacy chętnie powołują się na wielkich badaczy, takich jak Jan Czochralski czy Maria Skłodowska-Curie. – A nauka nie zatrzymała się na nazwiskach z podręczników, powstaje tutaj i teraz, właśnie dzisiaj. To dzięki państwu rozwijamy technologie, wykorzystywane choćby w obronności, i budujemy nowoczesne wyposażenie dla wojska w Polsce – podkreślił.

W gronie sześciu laureatów nagrody za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej znalazł się prof. Andrzej Górski z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, doceniony za badania nad wykorzystaniem bakteriofagów (wirusów niszczących bakterie) w walce z lekoopornymi infekcjami oraz za promowanie etyki w nauce.

Wyróżniono też prof. Andrzeja Zdziarskiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, który rozwiązał jeden z głównych problemów astrofizyki – wyjaśnił, jak geometria akrecji oraz rotacja czarnych dziur determinują ich promieniowanie i powstawanie relatywistycznych dżetów.

Nagrodzono również zespół pod kierunkiem prof. Jana Lubińskiego z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie za opracowanie programu leczenia dziedzicznego raka piersi i wdrożenie na szeroką skalę szybkich testów genetycznych, co znacząco poprawiło przeżywalność pacjentek z mutacjami w genie BRCA1.

Z kolei prof. Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN otrzymała nagrodę za rozwój przyjaznej środowisku, zielonej syntezy organicznej z wykorzystaniem światła, porfiryn i witaminy B12.

Prof. Jolanta M. Marszalska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została doceniona za badania nad książką średniowieczną i nowożytną, a prof. Krzysztof Obłój z Akademii Leona Koźmińskiego otrzymał nagrodę za dorobek w zakresie zarządzania strategicznego.

Nagrody otrzymało także 25 autorów i autorek wyróżniających się rozpraw doktorskich oraz 14 badaczy i badaczek za wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

Nagrody premiera ustanowiono z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. Wnioski o ich przyznanie składają uczelnie oraz instytuty naukowe – w ich imieniu występują rektorzy lub dyrektorzy, a uzasadnieniem jest uchwała senatu uczelni albo rady naukowej instytutu. Zgodnie z rozporządzeniem premier może przyznać naukowcom maksymalnie 45 nagród rocznie. W kategoriach dotyczących doktoratów i habilitacji zgłaszane są osoby, które uzyskały odpowiedni stopień naukowy w roku poprzedzającym edycję konkursu.

Copyright

REKLAMA