Najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei nie żyje

Fot. Khamenei.ir, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei nie żyje. Informację oficjalnie potwierdziły władze Iranu. Został zabity w sobotę rano w swoim biurze podczas nalotu. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Przywódcy tych krajów zapowiadają kolejne uderzenia na cele w tym bliskowschodnim kraju.

Jak poinformował w sobotę rano izraelski minister obrony Israel Kac, Izrael przypuścił „prewencyjny atak” na Iran. Do wybuchów doszło w stolicy Iranu – Teheranie, a także w kilku innych miastach, w tym w Isfahanie w środkowej części kraju oraz w Tebrizie na północnym zachodzie. Armia izraelska przekazała, że w atakach zginęło kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w tym jej dowódca gen. Mohammad Pakpur, a także doradca przywódcy Iranu Ali Szamchani i minister obrony Amir Nasirzadze.

Atak USA i Izraela na Iran

Jak oceniła armia Izraela, jej siły powietrzne przeprowadziły największą w swojej historii operację: około 200 izraelskich myśliwców zaatakowało blisko 500 celów na terytorium Iranu.

Kac dodał, że ze skutkiem natychmiastowym rząd wprowadził „stan wyjątkowy w całym kraju”. Po tym ataku Izrael zamknął przestrzeń powietrzną, a armia ogłosiła „zakaz działalności edukacyjnej, zgromadzeń oraz pracy” z wyjątkiem kluczowych sektorów. Swoje przestrzenie powietrzne zamknęły również inne kraje regionu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Irak. Kilka linii lotniczych, w tym LOT, Lufthansa, KLM czy Wizzair, odwołały loty w regionie Bliskiego Wschodu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oznajmił, że jego kraj i Stany Zjednoczone rozpoczęły operację, by usunąć egzystencjalne zagrożenie ze strony reżimu irańskiego. Podkreślił, że Teheran nie powinien „w żadnym wypadku” dysponować bronią nuklearną. Netanjahu odbył w sobotę rozmowę telefoniczną z Trumpem, który razem z sekretarzem stanu Markiem Rubio przebywa na Florydzie w Mar-a-Lago.

W nagraniu zamieszczonym na swoim portalu społecznościowym Truth Social Trump oznajmił, że USA rozpoczęły dużą operację wojskową przeciwko Iranowi, i zapewnił, że kraj ten nigdy nie będzie mieć broni atomowej. Jak zapowiedział, potencjał rakietowy Iranu zostanie zniszczony, a jego marynarka wojenna zostanie „unicestwiona”. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

W opublikowanym w internecie nagraniu syn ostatniego szacha Iranu Cyrus Reza Pahlawi powiedział, że pomoc, którą Trump obiecał Irańczykom, w końcu nadeszła. – To interwencja humanitarna. Jej celem jest wyłącznie reżim, nie kraj, nie cywile. Ostateczna wygrana powinna jednak nadejść dzięki nam. To my musimy stoczyć tę ostateczną bitwę. To czas ponownego wyjścia na ulice – wezwał Pahlawi w sobotę na Instagramie.

Według źródeł agencji Reutera wojskowi doradcy Trumpa informowali go, że atak na Iran wiąże się z wysokim ryzykiem, choć może też przynieść duże korzyści dla USA. Lider Demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries wezwał w sobotę do wycofania sił USA z ataków na Iran bez zgody Kongresu. Oskarżył też Trumpa o to, że naraził na szwank życie amerykańskich żołnierzy.

Jak poinformowała telewizja CNN, armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi. Netanjahu zapowiedział w sobotę w telewizyjnym wystąpieniu, że w następnych dniach tysiące celów w Iranie zostanie zaatakowanych. – Mogę pójść na długą (operację) i przejąć całą tę sprawę (Iran), albo zakończyć to za dwa-trzy dni i powiedzieć Irańczykom: widzimy się za kilka lat, jeśli zaczniecie odbudowywać (swój program jądrowy i balistyczny) – powiedział z kolei Trump, cytowany przez Axios.

Premier Izraela dodał, że „operacja (przeciwko Iranowi) potrwa tak długo, jak będzie trzeba i trzeba wykazać się cierpliwością.

W odpowiedzi na działania USA i Izraela, Iran zaatakował amerykańskie bazy w Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze i Bahrajnie, a także Izrael. Armia Izraela szacuje, że Iran wystrzelił w sobotę w kierunku tego kraju ponad 100 rakiet i dronów. Przedstawiciel USA potwierdził w sobotę agencji Reutera, że po uderzeniu Iranu w amerykańską instalację wojskową w Bahrajnie nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

IRGC wydał w sobotę komunikat, że statki znajdujące się w Zatoce Perskiej nie mają prawa przepłynąć przez znajdującą się pod jurysdykcją Iranu Cieśninę Ormuz. Po odebraniu informacji o zamknięciu cieśniny greckie ministerstwo żeglugi zaleciło załogom statków pływających pod banderą Grecji zachowanie maksymalnej czujności i unikanie Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i Cieśniny Ormuz. Podobne zalecenie wydały władze brytyjskie.

Wznowienie ataków na szlaki na Morzu Czerwonym i na Izrael zapowiedzieli w sobotę jemeńscy rebelianci Huti – poinformowała agencja AP. Amerykańsko-izraelski atak potępił islamistyczny ruch palestyński Hamas; proirańska grupa paramilitarna w Iraku Kataib Hezbollah zapowiedziała ataki na bazy amerykańskie.

Departament Stanu USA powołał zespół, mający pomagać Amerykanom, którzy utknęli w regionie albo grozi im inne ryzyko po izraelsko-amerykańskich atakach na Iran i irańskich uderzeniach odwetowych.

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi przyznał, że Iran stracił „kilku dowódców”, lecz stwierdził, że „sytuacja jest pod kontrolą”. Oskarżył też USA o zabicie 85 dziewcząt w rezultacie ataku na szkołę w miejscowości Minab.

Czerwony Półksiężyc poinformował w sobotę, że w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych. Trump powiedział w sobotę wieczorem, że śmierć poniosło wielu członków irańskich władz. – Mamy przeczucie, że ajatollah Ali Chamenei nie żyje – stwierdził prezydent USA. Równie Netanjahu powiedział w wystąpieniu telewizyjnym, że istnieją oznaki, że Chamenei może nie żyć. Izraelska stacja telewizyjna Channel 12 przekazała, że Netanjahu pokazano zdjęcie ciała Chameneia.

Po kilku godzinach informację potwierdziły oficjalnie irańskie władze.

Wcześniej Aragczi twierdził, że według jego wiedzy Chamenei żyje. Przed atakiem USA i Izraela na Iran CIA oceniła, że nawet jeśli Chamenei zginie, to najprawdopodobniej zostanie on zastąpiony przez radykalnych przedstawicieli IRGC – podał Reuters, cytując dwa źródła.

Szef MSZ Iranu zadeklarował w sobotę, że Teheran jest gotowy do deeskalacji, a Oman, pośredniczący w negocjacjach między Waszyngtonem a Teheranem, zaapelował w sobotę do Izraela, USA i Iranu o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich operacji wojskowych.

Reakcje światowych polityków

We wspólnym oświadczeniu kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępili ataki Iranu na państwa w regionie i zaapelowali o wznowienie negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem. Starmer uznał w telewizyjnym oświadczeniu, że amerykańsko-izraelska operacja była „zgodna z prawem międzynarodowym”. Jak dodał, brytyjskie siły i samoloty prowadzą skoordynowane działania w regionie w celu ochrony brytyjskich sojuszników i interesów.

Jak poinformował Macron, Francja nie została uprzedzona i nie brała udziału w atakach na Iran. Zaznaczył, że amerykańsko-izraelski atak i odpowiedź Teheranu będą miały konsekwencje dla stabilności i pokoju w regionie. Merz wezwał władze Iranu do zaprzestania atakowania Izraela i powrotu do negocjacji. Obwinił Teheran o „destabilizację regionu” oraz „wspieranie międzynarodowego terroryzmu”.

„Nasze stanowisko jest dobrze znane, a Ukraina wielokrotnie o tym mówiła, w tym również w przeddzień tych wydarzeń. Ważne jest, aby zachować jak najwięcej istnień ludzkich. Ważne jest, aby nie dopuścić do rozszerzenia wojny. Ważne, że Stany Zjednoczone są zdecydowane. I zawsze, gdy Ameryka jest zdecydowana, globalni zbrodniarze słabną” – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotnim wystąpieniu wideo.

MSZ Rosji zarzuciło USA i Izraelowi, że „zasłaniając się obawą” o irański program atomowy, dążą do zmiany władz w Iranie. Resort podkreślił, że szczególne zaniepokojenie budzi „seryjny charakter” ataków przypuszczanych w ostatnich miesiącach przez USA na międzynarodowe podstawy porządku światowego. Ambasada Rosji w Iranie wezwała swoich obywateli, by opuścili ten kraj przez Armenię i Azerbejdżan.

Chińskie MSZ oświadczyło w sobotę, że Pekin jest „wysoce zaniepokojony” atakami wojskowymi USA i Izraela na Iran. Chiny, które pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Iranu oraz kluczowym odbiorcą tamtejszej ropy naftowej, wezwały do natychmiastowego wstrzymania działań zbrojnych i poszanowania suwerenności Teheranu.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył z kolei, że atak Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran narusza suwerenność tego kraju. Zapowiedział wzmocnienie działań dyplomatycznych w celu zakończenia konfliktu.

Prezydent Karol Nawrocki zapewnił w sobotę, że jest na bieżąco informowany o dzisiejszych atakach na cele w Iranie i pozostaje w stałej łączności z sojusznikami z NATO i instytucjami państwa. Premier Donald Tusk odebrał meldunki MON i MSZ; poinformował, że polscy obywatele, w tym personel polskiej ambasady w Teheranie, są bezpieczni, ale rząd jest przygotowany na różne scenariusze.

„Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem. Wraz z sojusznikami monitorujemy dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację” – napisał w sobotę po południu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. (PAP, ip)

