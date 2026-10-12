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Mniej dezinformacji w sieci

Data publikacji: 12 października 2026 r. 13:29
Ostatnia aktualizacja: 12 października 2026 r. 13:37
Mniej dezinformacji w sieci
Fot. pixabay.com  

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników Warsaw Security Forum w Warszawie, odniósł się m.in. do niedawnych uderzeń w serce rosyjskiego internetu. 

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W dniach 8-11 października ukraińskie drony spadły na centra danych, m.in. w Sasowie.

Kiedy nasze uderzenia sięgnęły Yandexu, na wielu platformach na mediach społecznościowych nagle zrobiło się spokojniej, co zauważyło to wiele osób w Europie - mówił. Zaznaczył, że nagle zauważalnie zmniejszyła się liczba dzielących treści, dezinformacji, prowokacji. -  Mniej było mściwości, bo było mniej rosyjskich botów - mówił.

Logo PAP Copyright

Obraz Pexels z Pixabay

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