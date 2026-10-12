Mniej dezinformacji w sieci

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników Warsaw Security Forum w Warszawie, odniósł się m.in. do niedawnych uderzeń w serce rosyjskiego internetu.

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W dniach 8-11 października ukraińskie drony spadły na centra danych, m.in. w Sasowie.

Kiedy nasze uderzenia sięgnęły Yandexu, na wielu platformach na mediach społecznościowych nagle zrobiło się spokojniej, co zauważyło to wiele osób w Europie - mówił. Zaznaczył, że nagle zauważalnie zmniejszyła się liczba dzielących treści, dezinformacji, prowokacji. - Mniej było mściwości, bo było mniej rosyjskich botów - mówił.

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Obraz Pexels z Pixabay

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