Poniedziałek, 02 lutego 2026 r. 
REKLAMA -9 szczecin
REKLAMA

Minister Waldemar Żurek popełnił wykroczenie. Zrzekł się immunitetu i przyjął mandat

Data publikacji: 02 lutego 2026 r. 11:50
Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2026 r. 13:46
Minister Waldemar Żurek popełnił wykroczenie. Zrzekł się immunitetu i przyjął mandat
Fot. www.gov.pl  

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził PAP, że zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny w związku z postępowaniem o złamanie przez niego przepisów ruchu drogowego. – Nie ma świętych krów; to dotyczy także mnie – dodał Żurek.

REKLAMA

Sprawa dotyczy przejazdu przez przejście dla pieszych w momencie, gdy na pasy wchodziła piesza. Do sytuacji doszło podczas nagrania wywiadu, w którym minister Żurek prowadził samochód, malucha.

Po pojawieniu się materiału w sieci w ubiegłym tygodniu został on przekazany do Komisariatu Policji II. Policjanci ustalali, kiedy dokładnie doszło do tej sytuacji oraz czy doszło do złamania przepisów ruchu drogowego. Analiza obejmowała również m.in. prędkość, z jaką poruszał się pojazd.

W poniedziałek rano małopolska policja poinformowała na platformie X, że policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie ustalili, że w sprawie doszło do popełnienia wykroczenia, a minister Żurek zgodził się zrzec immunitetu i przyjąć mandat karny.

W rozmowie z PAP szef MS potwierdził informację małopolskiej policji. – Nie ma świętych krów. To dotyczy także mnie – zaznaczył minister. Jak dodał, błędy popełnia każdy – „ważne, by była refleksja i słowo przepraszam”. – Osoby publiczne powinny w takich sytuacjach dawać przykład zachowania – podkreślił Żurek.

Policja informowała wcześniej, że w razie potwierdzenia nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu kierowcy grozi mandat karny w wysokości 1500 zł i 15 punktów karnych. (PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Komentarze

Pastor
2026-02-02 13:44:10
Jeśli to prawda, to tak powinna postępować osoba publiczna z immunitetem......z poszanowaniem prawa FTW
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
głos rozsądku
2026-02-02 13:34:06
Nie to co Szydło i Cinquecento, czy wybuch granatnika...
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-9 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA