Medyczny Nobel za odkrycia, które pomogą leczyć m.in. choroby neurologiczne

Graf. Facebook / Nobel Prize

Dzięki odkryciom tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny możliwy stał się rozwój optogenetyki - metody polegającej na kontrolowaniu aktywności określonej grupy neuronów za pomocą światła. Może to pomóc w rozwoju terapii, m.in. chorób neurologicznych.

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Dwaj tegoroczni nobliści, niemieccy badacze - Peter Hegemann (ur. 1954 r.) oraz Georg Nagel (ur. 1953 r.) dokonali odkrycia aktywowanych światłem kanałów jonowych w jednokomórkowych glonach, a trzeci laureat, Amerykanin Karl Deisseroth (ur. 1971 r.) wykorzystując ich odkrycia, rozwinął optogenetykę.

W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, np. choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu.

Prace tegorocznych noblistów pozwoliły obserwować w żywym mózgu, jak powstają wspomnienia, uczucia i zachowania. To całkowicie zmieniło nasze zrozumienie działania mózgu.

„Optogenetyka stwarza możliwości mapowania mózgu, o jakich dawniej mogliśmy jedynie marzyć” – podkreślił w poniedziałek Per Svenningsson, przewodniczący Komitetu Noblowskiego, podczas ogłaszania nazwisk laureatów Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Niemiecki biofizyk Peter Hegemann - jeden z trójki tegorocznych noblistów - pracuje na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Drugi laureat, jego krajan Georg Nagel jest biofizykiem, profesorem na Wydziale Neurofizjologii Uniwersytetu Wuerzburgu w Niemczech. Trzeci noblista - amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deisseroth z Uniwersytetu Stanforda (USA) - specjalizuje się w badaniach nad nieprawidłowym funkcjonowaniem sieci połączeń nerwowych w różnych chorobach neurologicznych i psychicznych. Jest też twórcą metody uzyskiwania preparatów biologicznych w postaci przezroczystych mózgów, po ich wcześniejszej izolacji (CLARITY).

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