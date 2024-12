Marszałek Sejmu 8 stycznia ogłosi datę wyborów prezydenckich

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę, że 8 stycznia ogłosi datę wyborów prezydenckich, natomiast ich formalne zarządzenie odbędzie się 15 stycznia zgodnie z opinią wydaną przez Państwową Komisję Wyborczą.

Hołownia zapowiadał wcześniej, że 8 stycznia 2025 r. planuje zarządzić wybory prezydenckie, czyli ogłosić ich datę i cały kalendarz wyborczy. Kampania wyborcza rusza, gdy postanowienie marszałka Sejmu zostanie opublikowane.

Jednak - jak zaznaczył marszałek Sejmu na środowej konferencji prasowej - w kwestii terminu wydania postanowienia o zarządzeniu wyborów pojawiły się kontrowersje wśród prawników, związane m.in. ze stanem klęski żywiołowej wprowadzonym jesienią w regionach dotkniętych powodziami.

Konstytucja stanowi, że wybory nie mogą być przeprowadzone w ciągu 90 dni po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. Wprowadzony przez rząd w związku z wrześniową powodzią stan klęski żywiołowej został zniesiony 16 października 2024 r., okres 90 dni mija więc 14 stycznia 2025 r. Sprowokowało to pytania, czy możliwe jest podanie 8 stycznia daty wyborów.

"Był spór, bardzo różnie się wypowiadali i prawnicy, członkowie PKW, były bardzo różne opinie w tej sprawie, co to znaczy zarządzić wybory - czy chodzi o dzień wyborów, czy o samą czynność zarządzenia. Zwróciłem się w związku z tym z prośbą o konsultację do Państwowej Komisji Wyborczej, żeby pomogła to rozstrzygnąć" - powiedział Hołownia.

PKW - dodał - błyskawicznie odniosła się do jego prośby w taki sposób, że "lepiej zastosować regułę ostrożnościową, żeby nikt nigdy nie miał później żadnych wątpliwości".

"A więc: 8 stycznia ogłoszę, jaka będzie data pierwszej tury wyborów prezydenckich - a co za tym idzie i druga - a formalnie wybory zarządzę, żeby nie było już żadnych wątpliwości, zgodnie z tą opinią PKW 15 stycznia, w pierwszym możliwym terminie (...) i wtedy ruszy kampania wyborcza" - zapowiedział marszałek Sejmu.

PKW w poniedziałek przyjęła stanowisko, że z uwagi na zakończony 16 października br. stan klęski żywiołowej, marszałek Sejmu może zarządzić wybory prezydenckie dopiero po 14 stycznia 2025 r.

Takie samo stanowisko PKW wyraziła już wcześniej w sprawie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzanych w czasie kadencji na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej. Wówczas PKW informowała, że zniesienie stanu klęski żywiołowej z dniem 16 października br. oznacza, że do 14 stycznia 2025 r. na obszarze, na którym stan ten obowiązywał "w dalszym ciągu nie mogą być zarządzane kolejne wybory, ani wybory, które powinny się odbyć, a nie zostały zarządzone z uwagi na obowiązywanie stanu klęski żywiołowej".(PAP)

