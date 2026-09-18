Marcin Horała (Rozwój Plus) wybrany na wicemarszałka Sejmu

Fot. Facebook/Marcin Horała

Zgłoszony przez klub parlamentarny Rozwój Plus Marcin Horała, został w piątek wybrany na wicemarszałka Sejmu. Poparło go 254 posłów. Na drugiego kandydata - Marcina Ociepę z PiS zagłosowało 167 posłów. Kandydaturę polityka Rozwoju Plus poparli posłowie rządzącej koalicji.

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Większość bezwzględna konieczna do wyboru wicemarszałka wynosiła 215 głosów.

Na początku obecnej kadencji liczbę wicemarszałków ustalono na 6. Gdy w listopadzie 2023 r. wyłaniane było Prezydium, klub PiS zgłosił b. marszałek Sejmu Elżbietę Witek jako kandydatkę na wicemarszałka, nie zyskała ona jednak poparcia. PiS nie zgłaszał już później nikogo i jedno miejsce w Prezydium Sejmu pozostawało nieobsadzone.

Zmieniło się to pod koniec lipca br. po podziale w PiS, gdy ponad 40 dotychczasowych parlamentarzystów tej partii skupionych wokół b. premiera Mateusza Morawieckiego utworzyło własny klub - Rozwój Plus. Zapowiedzieli oni zamiar wystawienia kandydata na wicemarszałka. PiS również się na to zdecydował.

Rozwój Plus zgłosił kandydaturę Horały - prawnika, byłego wiceszef resortu infrastruktury oraz funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS, gdy premierem był Morawiecki. Jego kontrkandydatem został Ociepa - w rządzie Morawieckiego był on wiceministrem przedsiębiorczości i technologii (2018–2019), wiceministrem rozwoju (2019) i wiceministrem obrony.

W piątkowym głosowaniu Horałę poparł jego klub - 41 posłów Rozwoju Plus, a ponadto wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie KO - 149 osób, 30 posłów PSL, 13 z 15 głosujących posłów Lewicy (2 posłów - Anna Maria Żukowska (szefowa klubu) i Tomasz Trela opowiedziało się przeciwko obu kandydatom). Horałę poparło także 14 z 15 głosujących polityków klubu Centrum (Rafał Komarewicz poparł kandydata PiS).

Za kandydaturą Ociepy opowiedziało się 141 z 142 biorących udział w głosowaniu posłów PiS (Maria Kurowska zagłosowała na Horałę), 12 z 16 głosujących polityków Konfederacji poprało Ociepę (dwóch posłów opowiedziało się za Horałą, a kolejnych dwóch było przeciwko obu kandydatom). Sześciu z ośmiu biorących udział w głosowaniu posłów Polski 2050 poparło Ociepę, a dwóch, w tym nowy szef klubu Szymon Hołownia, było za Horałą (7 osób z tego klubu nie wzięło udziału w głosowaniu).

Spośród siedmiorga posłów niezrzeszonych 5 poparło kandydata PiS, a 2 - Rozwoju Plus. Dwóch posłów koła Demokracja Bezpośrednia poparło Ociepę. Żadnego z kandydatów nie poparła Konfederacja Korony Polskiej, a posłowie koła Razem nie wzięli udziału w głosowaniu.

Horała dołączył do Prezydium Sejmu, w którym zasiadają już jako wicemarszałkowie: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę natomiast jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

Klub PiS liczy aktualnie 146 posłów, klub Rozwój Plus 41 osób.

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