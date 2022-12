Koniec z lichwą? Wchodzą w życie przepisy antylichwiarskie

Koniec z lichwą. Dziś, tydzień przed świętami, ustawa antylichwiarska wchodzi w życie. To wielki sukces i wielka rzecz dla setek tysięcy Polaków – mówili w niedzielę szef MS Zbigniew Ziobro i wiceszef tego resortu Marcin Warchoł.

Ziobro i Warchoł o wejściu w życie nowelizacji ustaw w celu przeciwdziałania lichwie poinformowali podczas niedzielnej konferencji prasowej.

- Koniec z lichwą. Dziś, tydzień przed świętami, ustawa antylichwiarska wchodzi w życie. Wchodzą zmiany obniżające poziom kosztów pozaodsetkowych nawet pięciokrotnie. Do tej pory bowiem okres kredytowania to było nawet do 100 proc. pożyczki. Dziś to będzie 45 proc. – mówił Warchoł.

Informując o zmianach, poinformował też, że dotychczas "do roku maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych wynosił 55 proc.". Jak dodał, obecnie będzie to 20 proc.

- Przy pożyczce do 30 dni tysiąc złotych wzięte do tej pory generowało koszt 275 zł. Od dziś będzie to 50 zł, czyli przeszło pięć razy taniej. Dlatego lichwiarze są tak wściekli i dlatego Polacy odczują ulgę. To my tniemy raty. To jest dobra zmiana, to są przepisy, na które Polacy czekali przeszło 10 lat – podkreśli Warchoł.

Nowelizację ustaw w celu przeciwdziałania lichwie prezydent podpisał przed ponad miesiącem. Ma ona służyć ograniczeniu nadużyć w przypadkach udzielania kredytów przez firmy pożyczkowe. Zmiany m.in. uzależniają udzielenie pożyczki konsumenckiej od pozytywnej oceny zdolności kredytowej i wprowadzają konsekwencje za udzielenie takiego kredytu w przypadku oceny negatywnej.

Główne regulacje zawarte w nowych przepisach przewidują określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek, obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie rolowaniu kredytów i nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

Ustawa zakłada również wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji do instytucji upoważnionych do gromadzenia informacji stanowiących tajemnicę bankową, obniżenie górnego limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego i wprowadzenie możliwości dzielenia takich pożyczek tylko dla firm, które są w formie spółki akcyjnej o minimalnym kapitale 1 mln zł.

Wprowadzono także nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi z możliwościami nakładania kar na członka zarządu do 150 tys. zł, a na instytucję pożyczkową do 15 mln zł bądź wykreślenie jej z rejestru. Ma to przeciwdziałać próbom nadmiernego, nieuzasadnionego wzbogacania się kosztem konsumentów.

