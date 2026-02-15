Koniec ferii, początek ferii. Jak pogoda w drugiej połowie lutego?

Elżbieta Kubera

W niedzielę (15 lutego) kończą się ferie zimowe m.in. w województwie zachodniopomorskim. Od poniedziałku wypoczynek rozpoczynają uczniowie z kolejnych pięciu województw. Jak pogoda czeka nas w drugiej połowie lutego?

Najbliższy tydzień będzie dość chłodny, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Nocami spadki temperatur będą dość silne - nawet do minus 18 st. C. Możemy spodziewać się opadów śniegu, a w drugim tygodniu ferii nastąpi niewielkie ocieplenie - powiedział Piotr Szuster z IMGW o pogodzie na ostatnim turnusie ferii.

W poniedziałek 16 lutego rozpocznie się ostatnie tura ferii zimowych. Na dwutygodniowy odpoczynek udadzą się uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

Jak przekazał Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, najzimniej w nadchodzącym tygodniu będzie na północnym wschodzie kraju. W ciągu dnia temperatura może spaść do minus 11 st. C, w centrum wyniesie około minus 4 st. C, a najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski - tam do 1 st. C.

Noce spadki temperatur będą jeszcze większe. Na północnym wschodzie termometry wskażą nawet minus 18 st. C, w centrum około minus 7 st. C, na Lubelszczyźnie minus 8 st. C i do minus 3 st. C na południowym zachodzie.

- Takie temperatury nocami będą się utrzymywać, więc możemy mówić o bardzo charakterystycznych zimowych warunkach w ciągu najbliższego tygodnia - powiedział ekspert. Dodał, że po następnym weekendzie można spodziewać się ocieplenia.

Według prognoz długoterminowych IMGW, w drugim tygodniu ferii średnia temperatura maksymalna przyjmie wartości od minus 3 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 0 st. C w centrum, do 2 st. C na południowym wschodzie. Na wybrzeżu średnia temperatura maksymalna wyniesie od 0 do 2 st. C.

W przypadku opadów największa ich suma w najbliższym tygodniu, od 16 do 22 lutego, skupi się w rejonie od zachodu kraju (17 mm), przez południowy zachód (15 mm) po południowe krańce Polski (18 mm). W kolejnym tygodniu ferii, od 23 lutego do 1 marca, najwięcej opadów wystąpi na południu - o sumie 16 mm, nawet do 22 mm na południowych krańcach kraju. Jak powiedział Szuster, będą to głównie opady śniegu.

Ferie zimowe odbywają się w tym roku po raz pierwszy w trzech, a nie czterech terminach. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 19 stycznia a 1 marca.

Od 19 stycznia do 1 lutego przerwę w nauce mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 2 do 15 lutego uczniowie z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Na samym końcu – od 16 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.

