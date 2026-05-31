Kolejny Arkady Fiedler posłucha ryb śpiewających w Ukajali

Arkady Paweł Fiedler wkrótce wyruszy śladami swojego słynnego dziadka. Fot. Dariusz Gorajski

Czy ryby nadal śpiewają w Ukajali? Niebawem sprawdzi to wielkopolski podróżnik Arkady Paweł Fiedler. Dziewięćdziesiąt lat po wyprawie swojego dziadka Arkadego Fiedlera do peruwiańskiej Amazonii zamierza odwiedzić miejsca opisane w książce „Ryby śpiewają w Ukajali”.

Powstała na podstawie wyprawy Arkadego Fiedlera z lat 1933–1934 książka została wydana w 1935 roku. Przetłumaczono ją na kilkanaście języków. Tytuł nawiązuje do dźwięków wydawanych przez niektóre gatunki ryb żyjących w dorzeczu Ukajali.

Arkady Paweł Fiedler wyruszy śladami dziadka w połowie lipca. Jak powiedział PAP, zamierza wrócić nad Ukajali, by zobaczyć, jak po dziewięciu dekadach zmieniły się rzeka i jej otoczenie. Efektem wyprawy ma być film dokumentalny.

– „Ryby śpiewają w Ukajali” były pierwszą książką dziadka, którą przeczytałem z własnego wyboru. Odświeżyłem ją teraz i to wciąż barwna historia. Myślę, że dziadek podbił serca czytelników nie tylko opisywanymi przygodami, ale także językiem, którym się posługiwał – powiedział PAP Arkady Paweł Fiedler.

Podróżnik przyznał, że spędzi w Ameryce Południowej znacznie mniej czasu niż jego przodek, dlatego możliwości zbierania materiałów z wyprawy będą ograniczone.

– Dziadek miał na to wiele miesięcy i nieraz spędzał w jednym miejscu po kilka tygodni. Być może powstanie książka o Ukajali 90 lat później, ale przede wszystkim skupiam się na filmie dokumentalnym – powiedział.

Wyprawa rozpocznie się inaczej niż ta sprzed 90 lat. Arkady Fiedler dotarł do Ameryki Południowej statkiem, następnie podróżował w górę Amazonki. Jego wnuk zacznie podróż w peruwiańskich Andach, w rejonie źródeł Amazonki i Urubamby, jednej z rzek tworzących Ukajali. Stamtąd dotrze do Atalai, skąd rozpocznie spływ Ukajali.

Podczas wielomiesięcznej podróży Arkady Fiedler przemieszczał się łodziami rzecznymi, odwiedzał osady indiańskie, plantacje, misje i miasteczka położone w amazońskiej puszczy. W książce opisał miejscową faunę i florę, a także relacje społeczne oraz historię kolonizacji regionu.

– Ciekawi mnie, jak zmieniła się tamtejsza przyroda i sama rzeka Ukajali. Gdy dziadek tam był, było to miejsce znacznie bardziej dzikie, z niewielką liczbą osad. Dziś Ukajali jest ważnym szlakiem transportowym, a wiele miejscowości nad rzeką znacząco się rozwinęło. Nadal jednak są miejsca, do których można dotrzeć wyłącznie drogą wodną. Być może w rozmowach z mieszkańcami uda mi się dotrzeć do śladów przeszłości poznawanej przez mojego dziadka. Nie sądzę jednak, bym spotkał potomków osób, które opisywał w swojej książce – powiedział Fiedler.

Pomysł na wyprawę narodził się kilka lat temu podczas podróży Arkadego Pawła Fiedlera małym fiatem po Ameryce Południowej. W Limie trafił na targi książki i premierę pierwszego peruwiańskiego wydania „Ryb śpiewających w Ukajali”.

- Ukazało się ono dzięki Mirosławowi Rajterowi, który osiadł w Peru m.in. pod wpływem fascynacji książką dziadka. Wspólnie uznaliśmy, że warto po 90 latach wrócić do miejsc opisanych w książce – powiedział.

W ekspedycji wezmą udział także: operator kamery Kamil Piechowiak, peruwiański antropolog i pisarz Pavel Ugarte Cespedes, Roland Suarez Maynas - filmowiec i aktywista wywodzący się z ludu Shipibo znad Ukajali oraz Włoszka Elana Vairani, wnuczka mieszkańca włoskiej kolonii działającej w Amazonii w czasach podróży Arkadego Fiedlera.

Wyprawa potrwa około sześciu tygodni. Arkady Paweł Fiedler podkreślił, że bagaż na taki czas nie może być zbyt duży. Cały ekwipunek, w tym sprzęt filmowy oraz rzeczy osobiste, musi zmieścić się w plecakach.

Przebieg wyprawy będzie można śledzić w mediach społecznościowych podróżnika. Film dokumentalny ma być gotowy na przełomie 2026 i 2027 roku.

Arkady Paweł Fiedler jest podróżnikiem, autorem książek i producentem filmów podróżniczych. Przemierzył Afrykę, Azję i Amerykę Południową Fiatem 126p. W 2018 roku ukończył podróż samochodem elektrycznym wzdłuż kontynentu afrykańskiego. Jest autorem i producentem projektu podróżniczego PoDrodze oraz serii telewizyjnych „Maluchem przez Afrykę”, „Maluchem przez Azję” i „Maluchem wzdłuż granic Polski”. Napisał książki „Maluchem przez Afrykę” oraz „Pod prąd. Elektrycznym autem przez Afrykę”.

Arkady Fiedler (1894–1985) odbył 30 wypraw i napisał 32 książki, które ukazały się w 23 językach w łącznym nakładzie przekraczającym 10 mln egzemplarzy. Do jego najbardziej znanych publikacji należą m.in. „Dywizjon 303”, „Ryby śpiewają w Ukajali”, „Orinoko” i „Kanada pachnąca żywicą”. W dawnym domu pisarza w Puszczykowie działa Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera, którym nadal opiekują się jego potomkowie.

W Pucallpie, największym mieście regionu Ukajali, książkę „Ryby śpiewają w Ukajali” włączono do programu czytelniczego realizowanego na Narodowym Uniwersytecie Ukajali. Studenci kierunków społecznych analizują ją m.in. w kontekście historii i tożsamości regionu.

