Kiedy spadki cen ropy widoczne na rynkach przełożą się na ceny paliw na stacjach?

Spadki cen ropy, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny paliw na stacjach, ale to zajmie kilka dni – poinformował w środę w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.

- Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie – powiedział w środę w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni – bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw – wskazał Domański.

W środę cena ropy WTI spadła o ponad 16 proc., do niespełna 94 dolarów za baryłkę, a ropa Brent potaniała o prawie 16 proc., do nieco ponad 92 dolarów.

Minister Domański podkreślił, że poza spadkami cen ropy, widoczne są także spadki cen produktów gotowych, w tym oleju napędowego.

Minister był pytany, co będzie dalej z rządowym programem, którego celem jest obniżka cen paliw.

- Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacjach. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuacje, czy należy wydłużać daty rozporządzeń – powiedział Domański.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia.

Andrzej Domański pytany był także o podatek od nadmiarowych zysków wynikających z sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek – powiedział minister i dodał, że trwają prace nad ustawą, która miałaby wprowadzić taką daninę. – W tym miesiącu na pewno będą gotowe rozwiązania – dodał.

Przyjęty przez rząd pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) ma charakter tymczasowy. W ramach pakietu wprowadzono również ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które ogłasza codziennie Minister Energii.

