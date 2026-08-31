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KAS wykryła nieprawidłowości dot. wydatkowania środków publicznych na ponad 120 mld zł

Data publikacji: 31 sierpnia 2026 r. 13:36
Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2026 r. 13:36
KAS wykryła nieprawidłowości dot. wydatkowania środków publicznych na ponad 120 mld zł
Fot. poglądowe/archiwum  

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 mld zł związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

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KAS przeprowadziła audyty dotyczące środków publicznych u 177 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, organizacje pozarządowe, urzędy i instytuty państwowe - wskazano w informacji.

W efekcie działań KAS wykryto nieprawidłowości, w tym: naruszenie zasad przyznawania i rozliczania dotacji i innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych sprzecznie z ustalonym planem finansowym, wykorzystanie dotacji i innej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem czy niegospodarne wydatkowanie środków publicznych - podano.

Inspektorzy KAS wykryli też w niektórych przypadkach nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów na określone potrzeby, wydatkowanie środków ogólnej rezerwy budżetowej oraz rezerwy celowej niezgodnie z warunkami jej wykorzystywania oraz działanie bez podstawy prawnej bądź tworzenie przepisów na określone potrzeby.

„Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 255 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 106 mld zł oraz 131 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych” - wskazał także resort finansów. (PAP)

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