JSW podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi

Fot. Wikipedia

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisał porozumienie z reprezentatywnymi związkami zawodowymi ws. dostosowania kosztów pracy do możliwości finansowych spółki - poinformowała w piątek JSW. Związki wskazują, że załoga wykazała się odpowiedzialnością, teraz czas na działania zarządu JSW i państwa.

„Dziś zarząd JSW wraz z reprezentatywnymi związkami zawodowymi, z udziałem wiceministra aktywów państwowych Grzegorza Wrony, podpisał porozumienie w sprawie dostosowania poziomu kosztów pracy do aktualnych możliwości finansowych spółki” - podała w piątkowym popołudniowym komunikacie JSW.

Porozumienie zawarto w efekcie wyniku referendum pracowniczego, w którym ponad 97 proc. pracowników opowiedziało się za jego przyjęciem. W referendum wzięło udział 16,2 tys. pracowników JSW.

Spółka przekazała, że łączne oszczędności wynikające z porozumienia w latach 2026-27 oszacowano na ok. 1,2 mld zł. Powinno to umożliwić pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego działania JSW.

Spółka wśród kluczowych zmian wymieniła zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu wypłaty 14. pensji za 2025 r. na 2027 r., a także wprowadzenie płatności nagrody barbórkowej w ratach za lata 2025-27. Zawieszona zostanie wypłata deputatu węglowego. Ograniczone zostaną też inne świadczenia, jednak nie dotyczy to wynagrodzeń miesięcznych.

JSW miała po trzech kwartałach 2025 r. stratę netto w wysokości 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł.

„Jednym z najistotniejszych zapisów porozumienia zawieszającego jest możliwość przywrócenia zawieszonych świadczeń w przypadku poprawy sytuacji finansowej spółki” - podkreśliła JSW.

Dokument - jak podano - wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą obowiązywania od 1 lutego br. Porozumienie zawarto na okres 23 miesięcy, a jego obowiązywanie zakończy się 31 grudnia 2027 roku. Jest ono częścią programu naprawczego JSW.

Fot. Mariuszjbie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

