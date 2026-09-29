Józef Ignacy Kraszewski uhonorowany planetoidą

Polski pisarz z XIX wieku, Józef Ignacy Kraszewski, dał swoje nazwisko planetoidzie. Tak zdecydowała grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), zajmująca się nazewnictwem obiektów astronomicznych.

REKLAMA

Najnowsze wydanie biuletynu Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU), dotyczącego nazw planetoid („WGSBN Bulletin»), ukazało się w poniedziałek 28 września. Znajdziemy w nim mocny polski akcent.

Wśród nazw obiektów astronomicznych postanowiono uhonorować polskiego pisarza Józefa Ignacego Kraszewskiego. Taką nazwę otrzymała planetoida (424613) Kraszewski, do tej pory znana jako 2008 JC6.

Planetoidę odkryli 2 maja 2008 roku Kazimierz Czernis (Kazimieras Černis) i Justas Zdanavičius w litewskim Obserwatorium Astronomicznym w Malatach (Moletai). Pierwszy z tych naukowców to polsko-litewski astronom, któremu zawdzięczamy bardzo dużo nazw planetoid związanych z naszym krajem.

Omawiana asteroida krąży wokół Słońca z okresem 4,6 roku w głównym pasie planetoid. Jej orbita jest bardzo wydłużona i dość mocno zbliża się do orbity Marsa w punkcie najbliższym względem Słońca (w peryhelium).

Józef Ignacy Kraszewski urodził się 28 lipca 1812 roku w Warszawie i zmarł 19 marca 1887 roku w Genewie. Najbardziej znany jest jako pisarz. Napisał ponad 200 powieści oraz kilkaset nowel i opowiadań. Do najbardziej znanych należy powieść „Stara baśń” – powieść historyczna o okresie przedchrześcijańskich początków Polski. Oprócz tego był historykiem, wydawcą, malarzem i muzykiem.

Spośród polskich pisarzy, wśród nazw planetoid upamiętnieni są także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska czy Olga Tokarczuk. (PAP)

Copyright

REKLAMA