„Jesteśmy z Wami!” na pocztowym znaczku

W piątek (25 marca) Poczta Polska wprowadziła do obiegu specjalny znaczek pocztowy „Jesteśmy z Wami!”, który ma być wyrazem wsparcia i solidarności z walczącą o wolność Ukrainą. W nakładzie 3 mln sztuk trafił on do placówek pocztowych w całym kraju.

Na znaczku autorstwa Pawła Myszki przedstawiony został uścisk dwóch dłoni w barwach narodowych Polski i Ukrainy. Nazwa emisji „Jesteśmy z Wami!”, w dwóch wersjach językowych – po polsku i ukraińsku, znalazła się w centralnej części kompozycji grafiki. Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis: POLSKA.

Prezentacja znaczka odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W uroczystości wzięli udział wiceminister Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot i Oleh Kuts, radca-minister, zastępca ambasadora Ukrainy w Polsce.

- Najazd Rosji na Ukrainę zburzył spokój na świecie. Zmienił życie nas wszystkich, a nade wszystko los obywateli Ukrainy. Polacy doświadczyli wojny, wiedzą jak szybko niweczy ona dokonania pokoleń i jak głębokie rany zostawia – powiedział w czasie prezentacji nowego znaczka Szymon Szynkowski vel Sęk, wiceszef polskiej dyplomacji. - Może właśnie dlatego, że mamy w pamięci bolesne doświadczenie wojen XX wieku, naturalnym odruchem Polski i Polaków wobec Ukrainy i Ukraińców jest bezwarunkowa solidarność i wsparcie. Ich symbolem są ściskające się dłonie, widoczne zna znaczku - podkreślił.

– Ukraina padła ofiarą haniebnego aktu agresji ze strony Rosji. Z dnia na dzień świat naszych sąsiadów legł w gruzach. Musieli chwycić za broń, by ratować to co najcenniejsze: życie swoje i swoich bliskich, domy, w których mieszkali oraz wartości, w które wierzą. Tysiące osób straciło życie. Miliony kobiet, dzieci i osób starszych musiało opuścić swój kraj szukając schronienia, także pod gościnnym polskim dachem. Ci którzy pozostali, bohatersko stawiają opór najeźdźcy, dając światu bezcenną lekcję odwagi, umiłowania wolności i suwerenności. Dziś do nich wszystkich kierujemy nasze przesłanie: nie jesteście osamotnieni – jesteśmy z Wami! Zwyciężycie! – mówił Tomasz Zdzikot, prezes Poczty Polskiej

Oprócz znaczka w piątek do obiegu trafia również koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu). Grafika na kopercie przedstawia stojąca na Placu Niepodległości, popularnie zwanym Majdanem, rzeźbę bogini Brzegini (ukr. Berehynia) symbolizującą niezależność Ukrainy i upamiętniają uzyskanie niepodległości.

