Jest projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych

Fot. Dariusz Gorajski

Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy na trzy miesiące - zakłada projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, mający poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Założenia do tego projektu w piątek wieczorem opublikowało Ministerstwo Infrastruktury.

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Jak czytamy w założeniach projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, ma on na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejazdach kolejowych oraz zaostrzenie konsekwencji prawnych wobec sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na przejazdach.

Resort podkreśla, że wypadki na przejazdach kolejowych stanowią niewielki odsetek wszystkich zdarzeń drogowych, ale mają nieproporcjonalnie wysoką śmiertelność i ciężkość skutków ze względu na masę i prędkość pociągów.

Nowelizacja zakłada zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za: objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjazd na przejazd w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór (zanim będą całkowicie otwarte), wjazd na przejazd przy czerwonym świetle, czerwonym migającym albo dwóch naprzemiennie migających czerwonych światłach oraz wjazd na przejazd, gdy po drugiej stronie nie ma możliwości kontynuowania jazdy (np. z powodu korka).

MI chce również wprowadzić obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów. Przy skazaniu za katastrofę w komunikacji (art. 173 KK) lub spowodowanie wypadku komunikacyjnego (art. 177 § 1 i 2 KK) popełnione na przejeździe kolejowym zakaz ma wynosić minimum 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 KK) na przejeździe – minimum 1 rok.

Obecnie za wykroczenia na przejeździe kolejowym grozi 2 tys. zł mandatu, 15 punktów karnych, a przy ponownym popełnieniu tego samego czynu w ciągu dwóch lat mandat w wysokości 4 tys. zł. Sankcje te dotyczą m.in. wjazdu na czerwonym świetle lub migających sygnałach, wjeżdżania, gdy zapory się opuszczają lub się nie podniosły, omijania opuszczonych rogatek oraz wjazdu na tory, jeśli nie ma miejsca dla pojazdu po ich drugiej stronie.

Zmiany proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury są odpowiedzią na środowy wypadek w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie). Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem InterCity.

W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Do szpitali trafiło 10 osób, jedna osoba zginęła.

Po wypadku premier Donald Tusk podkreślił, że ta katastrofa pokazuje, iż trzeba rozpocząć pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że „w trybie pilnym przygotowywane jest ustawowe zaostrzenie kar za łamanie przepisów na przejazdach drogowo-kolejowych”.

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