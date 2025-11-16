Dziś Światowy Dzień Ubogich. Caritas Polska: bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa

Bezdomność to najgłębszy stan ubóstwa, oznaczający brak domu, miejsca schronienia, ale też brak relacji - zwracają uwagę przedstawiciele Caritas Polska w przeddzień IX Światowego Dnia Ubogich. Dzień ten obchodzony jest w Kościele katolickim w niedzielę, 16 listopada.

W sobotę na Jasną Górę dotarła 20. Pielgrzymka Osób Bezdomnych. Tego dnia przedstawiciele Caritas Polska przypomnieli na briefingu w Częstochowie o swoich działaniach kierowanych do tej grupy potrzebujących - szczególnie intensyfikowanych w okresie jesienno-zimowym.

Dyrektor Caritas Polska ks. Janusz Majda zaakcentował, że w centrum każdego działania Caritas jest człowiek - bezbronny, potrzebujący, bezdomny. - Na co dzień widzimy, że ubóstwo, bieda, bezdomność to nie jakieś pojęcie abstrakcyjne, bo ma ono swoje imię, twarz, historię - przypomniał.

Ks. Majda nawiązał do adhortacji papieża Leona XIV „Dilexi te” („Umiłowałem cię”), przywołując jej przekaz, że poprzez pochylanie się nad potrzebującym, dotyka się samego Chrystusa, czasem cierpiącego.

- Te słowa w sposób doskonale podkreślają istotę misji Caritas, istotę misji miłości. Każdy gest wyciągniętej ręki, podanie kubka gorącej herbaty czy talerza z zupą, nie jest jakimś aktem litości, współczucia, ale przede wszystkim jest aktem miłości, która jest ponad granicami, podziałami - zaznaczył dyrektor Caritas Polska.

Dziękując wszystkim współpracownikom i wspierającym tę instytucję, ks. Majda zadeklarował, że dopóki na świecie będzie żył choć jeden człowiek bezdomny, wykluczony, cierpiący, zmarznięty, głodny - będzie trwała misja Caritas.

Zastępczyni dyrektora Caritas Polska Małgorzata Jarosz-Jarszewska podkreśliła, że „bezdomność to jest taki najgłębszy stan ubóstwa, czyli braku domu, braku miejsca schronienia, ale też braku relacji”.

Jarosz-Jarszewska wyliczyła, że w tym kontekście Caritas zapewnia w całym kraju działanie ponad 500 placówek: 33 schronisk, 26 noclegowni, ponad 300 punktów wydawania żywności.

- To jest pierwsza część pomocy. Druga część to jest dawanie tej wędki, czyli wskazywanie drogi, jak można z tego kryzysu wyjść. I tu w całej Polsce jest 186 mieszkań chronionych Caritas, w których osoby, które są już gotowe zrobić drugi krok w kierunku samodzielności, mogą w takich mieszkaniach mieszkać i pod okiem opiekunów i terapeutów prowadzić tą drogę ku samodzielności - wskazała wiceszefowa Caritas.

Wspomniała też o zakładach aktywności zawodowej i centrach integracji społecznej, czyli miejscach, gdzie bezdomni mogą w bezpiecznych warunkach uzyskać zatrudnienie i robić kolejne kroki do samodzielności. - Wszędzie tam pracują niesamowici pracownicy Caritas, osoby świeckie, jak i siostry zakonne, księża, którzy oddają serce dla tej działalności - zapewniła Jarosz-Jarszewska.

Zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach Adrian Staroniek ocenił, że model działań samorządu wspieranego przez organizacje pozarządowe sprawdza się najlepiej, aby osobom w kryzysie bezdomności, ubóstwie zapewniać rozwiązania holistyczne, kompleksowe - łącznie z m.in. mieszkaniami komunalnymi.

- Tak naprawdę każdy z nas w którymś momencie może znaleźć się w kryzysie bezdomności. I każdy z nas, będąc na zakręcie swojego życia, może potrzebować tej pomocy. Stąd szeroka pomoc. Rozważny samorząd to ten samorząd, który współpracuje, podejmuje działania tak, żeby osoby, które są w danej chwili w kryzysie, mogły z tego wyjść - podkreślił Staroniek.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ks. Marek Bator znaczył, że praktycznie wszystkie diecezjalne organizacje Caritas realizują podobne, spójne działania, prowadząc dla bezdomnych osób schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, prysznicownie, a także koordynując działania streetworkerskie.

- Na co dzień pracujemy 365 dni razem z bezdomnymi, ale dzisiejsza pielgrzymka bezdomnych i osób wykluczonych jest również okazją do pokazania, że bezdomni to osoby, które potrzebują m.in. wsparcia duchowego. Oferujemy profesjonalne wsparcie psychologiczne, ale potrzebują też wsparcia duchowego, czego wyrazem jest ich obecność tutaj dzisiaj na Jasnej Górze - podkreślił ks. Bator.

Dodał, że być może działania Caritas nie są mocno widoczne na zewnątrz, ale również dzięki nim mniej widać bezdomność na ulicach, bo - jak zaznaczył - wiele osób w tym kryzysie jest zadbanych, umytych, ogolonych, wyczesanych; nie wyróżnia się wśród innych.

Światowy Dzień Ubogich ogłosił papież Franciszek w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia w 2016 r. Obchodzony jest w Kościele w XXXIII niedzielę zwykłą. W tym roku obchody odbędą się pod hasłem "Ty jesteś moją nadzieją".

