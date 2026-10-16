Dwóch strażaków zginęło w pożarze magazynu

Fot. Facebook Państwowa Straż Pożarna

Dwóch strażaków zginęło podczas akcji gaśniczej magazynu w Nisku. Ogień odciął im drogę, zostali szybko ewakuowani, ale niestety ich życia nie udało się uratować – poinformował w piątek PAP rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja. Kondolencje rodzinom ofiar złożyli m.in. prezydent i szef MSWiA.

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Pożar magazynu oraz sklepu z częściami do ciągników rolniczych wybuchł w piątek w Nisku ok. godz. 8. Służby zaapelowały do mieszkańców o zamknięcie okien. Zamieszkujący domy najbliższej miejsca pożaru sami się ewakuowali.

- W trakcie gaszenia ognia dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku zostało odciętych przez ogień. Szybko zostali ewakuowani ze strefy, ale niestety, nie udało się uratować ich życia – poinformował st. bryg. Betleja.

Akcja gaśnicza trwa. Na miejscu jest 39 zastępów straży. Ogień gasi ok. 150 strażaków z powiatów: niżańskiego, leżajskiego, stalowowolskiego i łańcuckiego.

Kondolencje rodzinie ofiar złożyli prezydent Karol Nawrocki, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a także m.in. komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Służba Ochrony Państwa.

„Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci dwóch strażaków, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej w Nisku. Do końca wierni swojej służbie, stawili czoła żywiołowi, narażając własne życie. Ich poświęcenie pozostanie świadectwem najwyższej odwagi i oddania drugiemu człowiekowi. Dziękuję Im za ofiarną służbę Polsce i Polakom, za odwagę i gotowość do niesienia pomocy nawet za cenę własnego życia. Rodzinom i Bliskim tragicznie zmarłych oraz całej społeczności strażaków składam wyrazy najgłębszego współczucia” - napisał na platformie X prezydent.

Szef MSWiA podkreślił, że „śp. Bartłomiej i Śp. Wojciech ponieśli najwyższą cenę, wypełniając swoje zadania do samego końca”.

„Składam najszczersze kondolencje Rodzinom, Bliskim oraz Współpracownikom Cześć Ich pamięci!” - przekazał na X Kierwiński.

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