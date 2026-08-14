Do sądu trafił wniosek M. Romanowskiego o list żelazny. Pismo nadano z Naddniestrza (akt. 1)

Fot. Anna Gniazdowska

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek b. wiceszefa MS, posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego; z pisma oraz z koperty wynika, że przesyłka została nadana w Tyraspolu, na terenie Naddniestrza - przekazała PAP rzeczniczka tego sądu ds. karnych sędzia Anna Ptaszek.

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W środę wieczorem obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski potwierdził, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego i oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. „Potwierdzam fakt złożenia przez mojego Klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej” - napisał Lewandowski na platformie X.

Jak dodał, ma on „nadzieję, że Sąd Okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, aby mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce, a nie w śledztwie kierowanym oczekiwaniami politycznymi rządzących i Silnych Razem”.

Mec. Lewandowski zapowiedział ponadto, że niezwłocznie wystąpi o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania Romanowskiego w związku z tym, że przebywa on poza UE.

Od służb prasowych warszawskiego SO PAP dowiedziała się, że wniosek wpłynął do tego sądu we wtorek 4 sierpnia; został zarejestrowany, a sprawa jest w toku. W rozmowie z PAP sędzia Ptaszek poinformowała, że z wniosku wynika, iż został on nadany przez Marcina Romanowskiego w Tyraspolu na terenie Naddniestrza - separatystycznego regionu Mołdawii nieuznawanego za państwo. We wniosku b. wiceszef MS oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

W późniejszej rozmowie z TVN24 sędzia Ptaszek poinformowała, że do rozpoznania wniosku Romanowskiego „został wylosowany sędzia referent, który 7 sierpnia wydał zarządzenie o zwróceniu się do prokuratora o zajęcie stanowiska co do tego wniosku oraz nadesłanie akt”. Jak dodała, decyzję w sprawie listu żelaznego sędzia referent będzie mógł podjąć po zapoznaniu się z tymi aktami oraz ze stanowiskiem prokuratora.

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak potwierdził PAP, że prokuratura otrzymała kopię wniosku b. wiceszefa MS. Podał, że wniosek jest „podpisany osobiście” przez Romanowskiego. Sam były wiceminister – przekazał prok. Nowak – podał w nim, że „obecnie przebywa w Tyraspolu, na terytorium Naddniestrza, wskazując konkretny adres”.

„Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy” – dodał prok. Nowak. Podkreślił, że prokuratura nie informuje o szczegółach dotyczących prowadzonych poszukiwań podejrzanego.

Sędzia Ptaszek, pytana przez TVN 24 o dotychczasową praktykę i współpracę pomiędzy polskim wymiarem sprawiedliwości a wymiarem sprawiedliwości w Naddniestrzu w kwestii ścigania osób poszukiwanych, wskazała, że nie ma jeszcze takich przypadków, o których by wiedziała. - Wiemy, jaka jest sytuacja polityczna jeśli chodzi o tę część Mołdawii, więc trudno powiedzieć, w jaki sposób organy ścigania na tym terenie reagowałyby na prośbę współpracy z Polską - zaznaczyła rzeczniczka SO.

Naddniestrze to separatystyczny region Mołdawii, który w latach 90. ubiegłego wieku wypowiedział posłuszeństwo władzom w Kiszyniowie. Po krótkiej wojnie, której towarzyszyła rosyjska interwencja, Naddniestrze wywalczyło niemal pełną niezależność. Ma własnego prezydenta, armię, siły bezpieczeństwa, urzędy podatkowe i walutę. Niepodległości Naddniestrza nie uznało żadne państwo, w tym Rosja - choć ta ostatnia wspiera je gospodarczo i politycznie.

Politycy komentują

Senator KO Krzysztof Kwiatkowski ocenił, że Marcin Romanowski nie mógłby się znaleźć w Naddniestrzu bez zgody rosyjskich władz. Według senatora polskie służby specjalne powinny przeanalizować, do jakich informacji miał dostęp b. wiceszef MS i czy mógł się nimi podzielić z Rosjanami.

To, że b. wiceszef MS, poseł PiS Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, jest dla PiS-u bardzo niebezpieczną informacją, „bo niejako potwierdza prorosyjskie związki tej partii” - ocenił Marek Sawicki (PSL).

Rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do informacji, że Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu, stwierdził, że nie ma żadnej informacji, gdzie przebywa b. szef MS. Na uwagę dziennikarzy, że Naddniestrze jest w strefie wpływów Rosji, stwierdził, że on „w te kierunki się nie udaje".

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości

List żelazny, o który wnioskuje b. wiceszef MS z czasu rządów PiS, to dokument dający podejrzanemu lub oskarżonemu możliwość odpowiadania z wolnej stopy pod warunkiem złożenia oświadczenia o stawianiu się w terminie na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Osoba, wobec której wydano taki dokument, nie może bez pozwolenia sądu oddalać się z obranego miejsca pobytu w kraju, a także w sposób bezprawny utrudniać postępowania karnego.

Decyzję o jego wydaniu podejmuje właściwy miejscowo sąd okręgowy. Wydanie przez sąd listu żelaznego wiąże się z uchyleniem tymczasowego aresztowania osobie, której dotyczy. Postanowienie o uchyleniu tymczasowego aresztowania staje się prawomocne wraz z dniem uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu listu żelaznego.

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. „na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości”.

Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczać do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych.

Ziobro i Romanowski ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości

Zgodę na zastosowanie wobec Romanowskiego aresztu sąd wydał w początkach grudnia 2024 roku. Ponieważ służby nie mogły go po tym odnaleźć, wydano za nim list gończy. Następnie, 19 grudnia 2024 r. warszawski SO na wniosek prokuratury wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). Tego samego dnia poinformowano o ochronie, której posłowi udzielił węgierski rząd za kierownictwa premiera Viktora Orbana.

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech ówczesny lider opozycji i obecny premier Peter Magyar zapowiadał, że jego rząd „nie będzie zapewniać schronienia, nie mówiąc już o azylu, zagranicznym przestępcom”.

W tym roku, kilka dni po zaprzysiężeniu Magyara na premiera Węgier, b. wiceszef MS opublikował na kanale w serwisie YouTube nowe nagranie; nie podał w nim jednak, gdzie przebywa - wystąpił w pomieszczeniu, na tle białej ściany.

Na początku lipca br. informowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Romanowskiemu, a także b. szefowi MS Zbigniewowi Ziobrze (również podejrzanemu w śledztwie) oraz jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro. B. szef MS przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lipca skierowano do USA wniosek o jego ekstradycję

Po zmianie rządu na Węgrzech media publikowały różne nieoficjalne informacje o możliwym miejscu pobytu Romanowskiego. Pod koniec maja b. wiceszef miał opuścić mieszkanie, w którym mieszkał w węgierskiej stolicy. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.

Kwestia ENA dla Romanowskiego stała się ponownie głośna na przełomie 2025 i 2026 roku. 19 grudnia minionego roku sąd uchylił wobec niego ENA. Na ponowny wniosek prokuratury sąd – w innym już składzie – wydał ENA ponowne, co nastąpiło w lutym tego roku.

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