Cypr: osiem osób zginęło w wypadku promu. MSZ RP zapewnia, że na pokładzie nie było Polaków

Do wypadku doszło w pobliżu północnych wybrzeży Cypru. Fot. Pixabay

Do ośmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych niedzielnego wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru - poinformowały władze Tureckiej Republiki Cypru Północnego (TRCP). Zatrzymano kapitana jednostki i siedem innych osób. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju.

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Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych katastrofy przekazał premier TRCP, Unal Ustel. Dodał, że trwają poszukiwania 17 osób. Według ostatnich ustaleń na pokładzie statku znajdowało się 267 osób; jak dotąd uratowano 237 z nich.

Ustel poinformował też, że wszczęto śledztwo mające ustalić przyczyny wypadku, który wydarzył się rano tuż po tym, jak jednostka wypłynęła z portu Kirenia (tur. Girne) na północy Cypru. W odległości ok. 1,1 mili morskiej od wybrzeża prom odwrócił się do góry dnem i zaczął tonąć. Ustel wyjaśnił, że zatrzymano kapitana statku i siedmiu członków załogi.

Minister transportu samozwańczej TRCP Erhan Arikli powiedział tureckiej telewizji TRT, że statek „zatonął całkowicie i leży na głębokości 514 m”. Wcześniej przekazał, że w chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki.

Polskie placówki dyplomatyczne z Turcji i Cypru sprawdziły, czy promem podróżowali Polacy. „Z dostępnych na teraz informacji - na liście pasażerów NIE było obywateli polskich” - przekazał dziennikarzom rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Cypr jest podzielony na część turecką i należącą do UE Republikę Cypryjską; w 1983 r. na kontrolowanej przez Turcję części wyspy proklamowano powstanie TRCP, którą na arenie międzynarodowej uznają jedynie władze w Ankarze.

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