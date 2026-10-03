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Była policjantka wyzywa Sławomira Mentzena

Data publikacji: 03 października 2026 r. 16:41
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2026 r. 16:41
Była policjantka wyzywa Sławomira Mentzena
Fot. Dariusz Gorajski  

Szef MSWiA Marcin Kierwiński określił opublikowane przez Sławomira Mentzena nagranie o policjantkach jako skandaliczne oraz „bardzo głupie”. Zadeklarował, że trzyma kciuki za odwagę lidera Konfederacji, aby przyjął wyzwanie byłej funkcjonariuszki i wziął udział w teście sprawnościowym.

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W środę jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował w serwisie X nagranie przedstawiające m.in. zdjęcia przyjętych do policji funkcjonariuszek. Film ten opatrzył ironicznym komentarzem: „Do dolnośląskiej policji trafiło 150 policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” – mówił na nagraniu Mentzen.

W odpowiedzi była funkcjonariuszka rzuciła posłowi wyzwanie wzięcia udziału w testach sprawnościowych. W sobotę w Gdańsku pytany przez dziennikarzy o tę inicjatywę Marcin Kierwiński zadeklarował, że trzyma kciuki za odwagę posła, aby przyjął to wyzwanie.

„Zobaczymy, czy sobie poradzi. Trzymam kciuki za odwagę pana posła Mentzena, żeby – skoro był tak odważny na X – to żeby przyjął to wyzwanie ze strony policjantek” – powiedział.

Kierwiński ocenił nagranie Mentzena jako „bardzo głupie” i „bardzo nierozsądne”, podkreślając przy tym ciężką pracę kobiet w służbach mundurowych. Zdaniem polityka funkcjonariuszki policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, SOP oraz wojska dobrze pracują dla Polski.

„Nie wiem, skąd wynikało to niezbyt mądre nagranie pana posła Mentzena – nie wiem, czy to była jakaś forma leczenia własnych kompleksów, czy może jakaś chęć zbudowania swojego takiego ego jako macho” – stwierdził Kierwiński.

Według danych z początku tego roku w policji łącznie zatrudnionych było ponad 40,5 tys. kobiet, z czego ponad 22,6 tys. to funkcjonariuszki. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich policjantów, udział kobiet wyniósł ponad 20 proc.

Jak podała Komenda Główna Policji, funkcjonariuszki pełnią służbę we wszystkich rodzajach służb, w tym: w służbie prewencyjnej – ponad 12,5 tys. funkcjonariuszek, kryminalnej – ponad 8,7 tys. funkcjonariuszek, wspomagającej – prawie 1,4 tys. funkcjonariuszek oraz kontrterrorystycznej – 12 funkcjonariuszek.

Dla porównania, z końcem 2024 r. służbę w policji pełniły 20 323 funkcjonariuszki, z końcem 2022 r. – 18 759, a 2020 r. – 16 747 funkcjonariuszek.

Z danych KGP wynika ponadto, że od 1 stycznia do 1 grudnia 2025 r. 39 proc. osób ubiegających się o przyjęcie do służby w policji stanowiły kobiety.

Z ponad 40 tys. kobiet zatrudnionych w policji 17 910 to pracownice cywilne. W tym ponad 9,5 tys. należy do korpusu służby cywilnej, a ponad 8,3 tys. stanowią pozostałe pracownice.

Pracownicy cywilni w policji zajmują się m.in. administracją, logistyką czy obsługą. Stanowią około 20 proc. wszystkich członków policji. Z początkiem 2026 r. zatrudnionych było w sumie ponad 11,8 tys. członków korpusu służby cywilnej oraz ponad 12,8 pozostałych pracowników cywilnych. (PAP)

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