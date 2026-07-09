Bonnie Tyler - legenda muzyki lat 80. - nie żyje

Fot. Stefan Brending / licencja: Creative Commons CC-BY-SA-3.0 de

Bonnie Tyler, walijska piosenkarka, obdarzona głosem o charakterystycznej „chrypce” gwiazda lat 80., zmarła w wieku 75 lat - przekazała w czwartek jej rodzina. Do największych przebojów wokalistki należały „Total Eclipse of the Heart” i „It's a Heartache”.

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„Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby” - napisano w komunikacie na stronie internetowej artystki. W maju piosenkarka została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej po pilnej operacji. Jak informował jej rzecznik, potem przebywała na oddziale intensywnej terapii.

Popularność zdobyła dzięki przebojowi „It's a Heartache”, który zaśpiewała szorstkim głosem z charakterystyczną „chrypką”. Stał się znakiem rozpoznawczym walijskiej piosenkarki. „It's a Heartache” ukazała się jako singiel w 1977 r., okazał się międzynarodowym hitem, śpiewanym także m.in. podczas meczów piłkarskich w Wielkiej Brytanii i Europie.

Tyler - która przyszła na świat jako Gaylor Hopkins w walijskim Skewen - nagrała go krótko po zabiegu usunięcia guzków na strunach głosowych, co znalazło wyraz w brzmieniu jej głosu - dziennikarze porównywali ją do Roda Stewarta i wskazywali, że jej poprzedni utwór „Lost in France” nie przebił się, być może właśnie dlatego, że Tyler nagrała go zanim przeszła operację (choć piosenka znalazła się na liście Top Ten w Wielkiej Brytanii). W 1977 r. ukazała się jej debiutancka płyta „The World Starts Tonight”.

„It's a Heartache” znalazła się na jej drugim albumie, wydanym w 1978 r. „Natural Force”, na którym zaprezentowała się jako artystką łącząca wpływy muzyki country i popu. Na kolejny wielki przebój musiała czekać do 1983 r. Piosenka „Total Eclipse of the Heart” ukazała się na jej piątym w dorobku albumie pt. „Faster Than the Speed of Night”. Należy do najpopularniejszych utworów całych lat 80. Utwór został skomponowany przez Jima Steinmana, pierwotnie na potrzeby niezrealizowanego musicalu na podstawie filmu „Nosferatu”. Po latach Steinman został kompozytorem niemieckiej produkcji „Tanz der Vampire” (pol. „Taniec Wampirów”), opartej na filmie Romana Polańskiego. W musicalu piosenka ta znalazła się jako monumentalny utwór finałowy i wielki duet głównych bohaterów.

Innym wielkim hitem dekady okazała się piosenka „Holding Out for a Hero”, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu „Footloose”. Był to ostatni wielki sukces komercyjny w karierze Tyler.

Bonnie Tyler słynęła także z duetów. W drugiej połowie lat 80. Europa, a wraz z nią duża cześć Polski, bawiła się podczas prywatek w rytm przeboju „A Rockin' Good Way”, zaśpiewanego wraz z Shakinem Stevensem.

Początek lat 90. przyniósł artystce sukces w Europie dzięki płycie „Bitterblue”, który nie powtórzył się przy okazji kolejnych wydawanych w tej dekadzie pracach. Na trzy lata związała się współpracą ze znanym z duetu Modern Talking kompozytorem i producentem Dieterem Bohlenem, co przyniosło jej popularność w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych.

W tej samej dekadzie piosenkarka współpracowała także m.in. z Robinem Gibbem z tria Bee Gees, występowała w ukraińskiej edycji muzycznego programu telewizyjnego „X Factor”, w 2013 r. reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji (zajęła 19. miejsce z piosenką „Believe In Me”).

Mogła pochwalić się natomiast dobrą sprzedażą wydanej w 2017 r. kompilacji największych przebojów „The Very Best of Bonnie Tyler”, a dwa lata później Tyler wydała nową płytę - nagraną z udziałem Roda Stewarta i Cliffa Richarda kolekcję piosenek miłosnych „Between the Earth and the Stars”. W 2021 r. ukazał się album zatytułowany „The Best is Yet To Come”.

Wielokrotnie występowała w Polsce - pojawiła się nawet w programie telewizyjnym „Jaka to melodia?”. Ostatni raz pojawiła się w naszym kraju w grudniu 2025 r., podczas trasy „40 Years Total Eclipse of the Heart”.

W 2023 r. Tyler została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki. Podczas ceremonii wręczenia odznaczenia powiedziała: „Nigdy nawet nie przypuszczałam, że spotka mnie coś takiego – moi rodzice byliby tacy dumni. Nominacja do Grammy była czymś wspaniałym, ale otrzymanie MBE za to, co absolutnie kocham robić, jest najważniejszym momentem mojej kariery”.

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