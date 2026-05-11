Berlin rozmawia z Warszawą o dostawach ropy do rafinerii w Schwedt

Prowadzimy z rządem w Warszawie rozmowy dotyczące ewentualnych dostaw ropy z Polski do rafinerii Schwedt - powiedziała w poniedziałek niemiecka ministra gospodarki i energii Katharina Reiche.

1 maja Rosja wstrzymała przesył ropy rurociągami z Kazachstanu do rafinerii Schwedt, która jest głównym dostawcą wyrobów ropopochodnych w Berlinie i Brandenburgii. Od tego czasu władze Niemiec poszukują alternatywnych źródeł dostaw surowca.

Obecnie dzięki rezerwom wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładach wynosi ponad 80 proc. Reiche, która w poniedziałek odwiedziła Schwedt, ogłosiła że rząd RFN przedłuża do końca roku gwarancję zatrudnienia dla ok. 1200 zatrudnionych w rafinerii pracowników. - Ta decyzja jest dla pracowników i regionu sygnałem bezpieczeństwa – oświadczyła ministra gospodarki.

Reiche zapowiedziała również przedstawienie nowej koncepcji dla rafinerii, mającej na celu utrzymanie opłacalności tych zakładów.

Jedną z rozważanych możliwości są dostawy z Polski, z portu w Gdańsku. - W sprawie wstrzymania dostaw z Kazachstanu prowadzimy dobre rozmowy z polskim rządem – powiedziała szefowa niemieckiego resortu gospodarki.

Równocześnie podejmowane są próby usprawnienia transportu ropy z portu w Rostocku do Schwedt. W tym bałtyckim porcie rozbudowywane jest nabrzeże umożliwiające obsługę większych tankowców.

Po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w lutym 2022 r. władze Niemiec objęły powiernictwem niemiecki oddział Rosnieftu. Rosyjski podmiot ma udziały w trzech niemieckich rafineriach, w tym w zakładach w Schwedt. Amerykański resort finansów opublikował w marcu licencję, która wyłącza niemiecką spółkę zależną Rosnieft z sankcji, nałożonych przez USA na Rosję.

