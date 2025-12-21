Areszt dla 40-latka zatrzymanego przez ABW. Miał dokumentować wojskowe transporty

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec zatrzymanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 40-latka. Polak podejrzany o zgłoszenie gotowości działania na rzecz obcego wywiadu miał dokumentować wojskowe transporty - podał minister Tomasz Siemoniak.

Minister koordynator służb specjalnych zapytany przez PAP zaznaczył, że chodzi o nową sprawę.

„W toku przeprowadzonych przeszukań zabezpieczono dowody gromadzenia przez podejrzanego materiałów dokumentujących m.in. kolejowe transporty sprzętu wojskowego” - podał minister w sobotnim wpisie na platformie X.

Siemoniak zaznaczył, że o areszcie wobec 40-letniego obywatela RP sąd zdecydował w sobotę.

„W sobotę 20 grudnia 2025 roku sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 40-letniego obywatela RP, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości działania na rzecz obcego wywiadu (artykuł 130 paragraf 3 Kodeksu Karnego). Zatrzymanie tej osoby nastąpiło w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” - przekazał we wpisie minister.

Pytany przez PAP o zatrzymanie 40-latka rzecznik prasowy ministra Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że ze względu na trwające czynności operacyjno-śledcze, na tym etapie o innych szczegółach sprawy nie może informować.

Zastępca prokuratora okręgowego w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska powiedziała w sobotę PAP, że mężczyźnie zatrzymanemu w czwartek przez ABW prokurator zarzucił gromadzenie i utrwalanie materiałów dokumentujących m.in. infrastrukturę kolejową i transporty sprzętu wojskowego koleją, w celu działania na rzecz obcego wywiadu.

Pytana przekazała, że śledztwo wobec mieszkającego w Trójmieście i tam zatrzymanego 40-latka - wcześniej karanego za pospolite przestępstwa - prowadzone jest w bydgoskiej prokuraturze, bo to na tym terenie ujawniono dokumentowanie przez niego infrastruktury kolejowej. W toku postępowania śledczy ustalili, że na terenie północnej Polski dokumentował kolejowe transporty sprzętu wojskowego - zaznaczyła prok. Adamska-Okońska. Po przedstawieniu w piątek zarzutów, na wniosek prokuratora sąd aresztował w sobotę mężczyznę na trzy miesiące - podała.

Inne prowadzone dotychczas śledztwo w podobnej sprawie dotyczyło tzw. kamerkowców, którzy próbowali śledzić pociągi z uzbrojeniem i pomocą humanitarną dla Ukrainy z zamiarem ich wykolejenia. Prowadzi je od marca 2023 r. ABW pod nadzorem lubelskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

Dotyczy ono działalności na rzecz rosyjskich służb specjalnych zorganizowanej grupy przestępczej, składającej się z co najmniej 30 osób, która realizowała na terytorium RP działania szpiegowskie, sabotażowo dywersyjne i propagandowe wymierzone przeciwko Polsce. W 2023 r. ABW zatrzymała łącznie 16 członków grupy - 12 obywateli Ukrainy, 3 Białorusi, 1 Federacji Rosyjskiej i na podstawie zebranych materiałów sąd skazał wszystkich 16 oskarżonych.

Ostatnio - na początku grudnia ABW informowała, że wydano list gończy za podejrzewanym o organizację tej grupy. Poszukiwany to Rosjanin - Michail Mirogrodskij, który według śledczych na zlecenie FSB miał m.in. bezpośrednio zlecać zadania szpiegowskie członkom grupy, przekazywać im instrukcje realizacyjne i zarządzać służącymi do łączności w ramach tej grupy kontami na Telegramie.

