Andrzej Poczobut przekroczył polską granicę w kierunku Białorusi

Fot. Mariusz Kubik / Wikipedia, CC BY 4.0

Andrzej Poczobut przekroczył we wtorek w Bobrownikach polską granicę w kierunku Białorusi - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do polskich służb. Przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad pięciu latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.

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Po zwolnieniu w kwietniu b.r. Poczobut niejednokrotnie zapowiadał swój powrót na Białoruś. Bezpośrednio po uwolnieniu mówił, że przed powrotem chce mieć pewność, że jego stan zdrowia jest dobry. Później deklarował, że we wrześniu wróci do kraju, mimo świadomości konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.

„Jadę wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Ci ludzie potrzebują mojej obecności, kiedy rozmawiamy, to pytają, kiedy już przyjadę” – powiedział pod koniec sierpnia podczas spotkania Campus Polska Przyszłości w Olsztynie. Podkreślał, że leżące przy granicy z Polską Grodno jest jego domem, a jego działania wynikają z potrzeby wspierania mieszkających tam Polaków. Zaznaczał, że mimo represji Związek Polaków na Białorusi nadal działa i że jego obecność jest tam potrzebna.

Według informacji PAP zbliżonych do polskich służb Poczobutowi towarzyszy kobieta.

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