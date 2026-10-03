Akcja Muzeum Tatrzańskiego i wykładowcy Akademi Sztuki w Szczecinie. Baner zasłonił góry

Widok na Tatry z Hali Krupowej. Fot. Rafał Kozubek / Wikipedia (CCA-SA 4.0)

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zorganizowało performans artystyczny, podczas którego instalacja ze starych banerów i materiałów reklamowych symbolicznie zasłoniła panoramę Tatr. Akcja miała zwrócić uwagę na problem nadmiaru reklam wielkoformatowych.

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Sobotni performans na Dolnej Równi Krupowej był finałem przedsięwzięcia „Panorama wspólna” realizowanego przez Muzeum Tatrzańskie razem z artystą prof. Hubertem Czerepokiem z Akademii Sztuki w Szczecinie. Instalacja powstała podczas dwudniowych warsztatów, w których uczestniczyli m.in. uczniowie zakopiańskich szkół, seniorzy i mieszkańcy.

– Chcemy zwrócić uwagę na wartość panoramy, która nas otacza, i na to, że jej zasłanianie jest niszczeniem wartości, które są najważniejsze w naszym regionie – powiedział PAP dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn.

Instalację wykonano z dawnych banerów, materiałów reklamowych i innych elementów, które wcześniej wykorzystywano w przestrzeni publicznej. Jej poszczególne części zostały ułożone tak, aby odwzorować panoramę Tatr widoczną z Równi Krupowej – wraz z drzewami i innymi elementami krajobrazu.

– To 12-metrowa instalacja, która ma idealnie zasłonić panoramę Tatr widzianą z Równi Krupowej i zwrócić uwagę na to, że to, co najpiękniejsze, powinno być odsłaniane, a nie zasłaniane – powiedział Murzyn.

Uczestnicy wydarzenia trzymali poszczególne fragmenty instalacji przypominającej wielki reklamowy transparent. Po ich połączeniu powstało odwzorowanie widoku gór, które jednocześnie całkowicie przesłoniło rzeczywistą panoramę.

– To góry są naszą reklamą. Nie potrzebują dodatkowej promocji – to one przyciągają największą rzeszę turystów – podkreślił dyrektor muzeum.

Murzyn zaznaczył, że akcja nie ma być wymierzona w konkretnych przedsiębiorców czy rodzaje działalności.

– Nie chcemy działać negatywnie i wskazywać, kto jest zły, a kto dobry. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy dostrzegli to, co jest najistotniejsze i co jest naszym skarbem – powiedział.

Jego zdaniem problemem nie są wyłącznie wielkoformatowe reklamy. Na odbiór przestrzeni wpływają również szyldy, banery, urządzenia, budki i inne drobne elementy, które w nadmiarze tworzą wizualny chaos.

– Nie chodzi o to, żeby reklama zniknęła, tylko żeby była dostosowana do przestrzeni i miejsca, a także spełniała swoją funkcję. Sam liczyłem billboardy przy zakopiance między Nowym Targiem a Zakopanem. Naliczyłem ich blisko 1200. To pokazuje skalę problemu i skłania do refleksji, czy wszystkie te reklamy rzeczywiście spełniają swoją funkcję – powiedział Murzyn.

Zarówno Zakopane, jak i sąsiednia gmina Kościelisko podjęły działania mające uporządkować przestrzeń reklamową. Kościelisko przyjęło lokalne regulacje dotyczące reklam, a następnie radni Zakopanego przyjęli uchwałę krajobrazową, choć na razie nie przyniosła ona widocznych efektów.

Projekt „Panorama wspólna” ma być także punktem wyjścia do rozmowy o tym, czy panorama gór może być traktowana jako wspólne dobro i w jaki sposób chronić ją przed nadmiernym zagospodarowaniem przestrzeni.

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