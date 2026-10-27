Agnieszka Bartol ma zostać nową szefową Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Zdjęcie autorstwa © European Union, European Parliament, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=163897589

Premier Donald Tusk zaproponuje Agnieszkę Bartol – obecnie stałą przedstawicielkę RP przy Unii Europejskiej – na nową minister funduszy i polityki regionalnej.

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O swojej decyzji premier poinformował przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu.

- Zaproponuję panią Agnieszkę Bartol. Naszego szerpę, ambasadora, przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej, wieloletniego pracownika Rady Europejskiej – powiedział Tusk. Dodał, że jest ona „nie tylko w Polsce, ale być może i w Europie”, najwybitniejszym specjalistą w kwestiach europejskich, w tym także funduszy europejskich.

Obsadzenie funkcji ministra funduszy i polityki regionalnej jest konieczne po tym, gdy w ubiegłym tygodniu rezygnację złożyła dotychczasowa szefowa tego resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Premier powiedział, że przed decyzją ws. nowej minister rozmawiał m.in. z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, założycielem Polski 2050, któremu to ugrupowaniu przypadł w ramach koalicji resort funduszy i polityki regionalnej. Konsultował się też m.in. z wicepremierem, szefem MON i liderem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz marszałkiem Sejmu i liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym.

Premier podkreślił, że w resorcie funduszy potrzebna jest „ciągła praca”, aby „nie stracić ani jednego euro z tych wielkich pieniędzy, jakie udało się ich rządowi odblokować”.

Poinformował, że przyjął już rezygnację Pełczyńskiej-Nałęcz oraz dotychczasowego wiceministra Jana Szyszki. Dodał jednocześnie, że we wtorek rano ustalił, iż rezygnacja minister „nie miała realnie żadnego związku” z rządem i pozycją Pełczyńskiej-Nałęcz w Radzie Ministrów, a „raczej ze sprawami Polski 2050”. Powtórzył, że „nie zgadza się ze sposobem przeprowadzenia” przez nią tej decyzji, jak i jej motywami. Dodał jednak: „wszyscy jesteśmy dorośli”.

Agnieszka Bartol urodziła się 1972 r. w Warszawie. Jest absolwentka Uniwersytetu w Nancy (Francja) i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Pracowała w Kolegium europejskim oraz w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

W 2002 r. była członkiem Sekretariatu Konwentu Europejskiego, potem dołączyła do zespołu Sekretariatu Rady UE zaangażowanego w prace nad Traktatem Lizbońskim.

Od 2003 r. pracowała w Radzie UE, od 2009 r. odpowiedzialna za sprawy instytucjonalne i wieloletnie ramy finansowe, następnie zajmowała się Radą Europejską.

W 2022 r. została mianowana na dyrektor generalną Komunikacji i Informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE. Od lutego do października 2024 r. była sekretarzem stanu w KPRM, a następnie – stałym przedstawicielem Polski przy UE.

Jak informował we wtorek rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, podczas jednej uroczystości odbędą się powołania nowego ministra funduszy i polityki regionalnej oraz Andrzeja Domańskiego – ministra finansów i gospodarki – na stanowisko wicepremiera.

- Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz — powiedział Leśkiewicz.

O podpisaniu wniosku do prezydenta ws. powołania Domańskiego na wicepremiera premier Tusk poinformował w środę, przy czym wniosek podpisał 20 października.

O odejściu z rządu ministra funduszy oraz liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała w czwartek na platformie X. Napisała wówczas, że „partię zostawia w rękach jej założyciela, który odszedł, ale jednak wrócił”. Chodzi o Szymona Hołownię, wicemarszałka Sejmu, wcześniejszego lidera partii.

W sobotę zarząd Polski 2050 zdecydował o usunięciu z partii dotychczasowej liderki m.in. za działanie na szkodę ugrupowania.

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