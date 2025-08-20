73-latka miała prawie sześć promili i jechała autem pod prąd

Fot. archiwum

Policjanci z Gubina zatrzymali do kontroli drogowej w centrum tego miasta 73-latkę, która jechała toyotą yaris pod prąd. Okazało się, że miała w organizmie prawie sześć promili alkoholu – poinformowała mł. asp. Magdalena Józak z KPP w Krośnie Odrzańskim.

„Sygnał o tej niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy od świadków. Kobieta jechała pod prąd, ale na szczęście nie doprowadziła do żadnego zdarzenia drogowego” – dodała policjantka.

Dla niektórych osób takie stężenie alkoholu może być śmiertelne, ale ta seniorka nie wymagała hospitalizacji. Policjanci zatrzymali 73-latce prawo jazdy, a jej samochód został zabezpieczony procesowo.

Starsza pani trafiła do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut i została doprowadzona na rozprawę w trybie przyspieszonym.

Sąd skazał ją we wtorek na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata, karę grzywny, pięć lat zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzekł przepadek pojazdu, którym się poruszała na rzecz skarbu państwa. Wyrok nie jest prawomocny.(PAP)

Copyright