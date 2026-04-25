17-latka z Polski z zarzutem pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie

17-latka z Polski, która miała przekazywać przez internet instrukcje konstruowania materiałów wybuchowych, usłyszała zarzut pomocnictwa w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie – poinformowała Komenda Główna Policji. Nastolatkę udało się zatrzymać dzięki współpracy z FBI.

REKLAMA

Jak poinformowała KGP, polscy policjanci informację o planowanym ataku na jedną ze szkół w Kanadzie otrzymali dzięki współpracy międzynarodowej z FBI. Do ataku na szkołę miało dojść z użyciem broni palnej i noża.

Policjanci dotarli do korespondencji, w której 17-latka z Polski oferowała pomoc w przekazaniu instrukcji dotyczących konstruowania materiałów wybuchowych osobie planującej atak. Jak poinformowała KGP, w internecie posługiwała się pseudonimem nawiązującym do sprawcy strzelaniny z 1999 r. w jednej ze szkół średnich w stanie Kolorado w USA. Utrzymywała również prywatne kontakty z użytkownikami z Turcji i Kanady, prowadząc rozmowy o masowych zabójstwach. Funkcjonariusze ustalili również, że trzech uczestników tej korespondencji może być powiązanych z subkulturą gloryfikującą sprawców masowych ataków, w tym ataków na szkoły.

Z korespondencji, do której dotarli policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wynika, że 17-latka przekazała instrukcję zrobienia ładunku wybuchowego z wykorzystaniem rury PCV.

W trakcie przeszukania miejsca zamieszkania nastolatki policjanci zabezpieczyli sprzęt komputerowy, telefony i cyfrowe nośniki danych.

Funkcjonariusze przeprowadzili również przeszukanie u drugiej 17-latki, potwierdzając fakt otrzymania wskazanej korespondencji.

„Wstępne ustalenia wskazują, że kontakt ten miał charakter incydentalny” – podała policja.

Zatrzymanej za popełnione przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja podkreśla, że sprawa nie jest odosobniona, a w tym samym okresie funkcjonariusze ustalili również dane 12-letniego chłopca, który według ustaleń kontaktował się z osobą podejrzewaną o przygotowywanie zamachu w jednym z państw europejskich. Sprawą nieletniego zajmie się sąd rodzinny.

Komenda Główna Policji zaapelowała do rodziców i opiekunów o zwracanie szczególnej uwagi na aktywność dzieci w internecie.

O sprawie informowało RMF FM.

REKLAMA