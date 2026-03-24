ZUS pomaga za darmo. Świadczenie bez (nieuczciwych) pośredników

Niestety, zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwe firmy pobierają wysokie opłaty, a jednocześnie nie składają wniosku. Klienci, który zdecydowali się skorzystać z tej wątpliwej pomocy, dopiero w ZUS dowiadują się, że wniosek w ich sprawie nie wpłynął.

W zeszłym roku pojawiły się oferty firm, które pobierały wysokie opłaty za przygotowanie i złożenie wniosku o świadczenie wspierające. Co gorsza w wielu przypadkach wniosek w ogóle nie trafiał do ZUS. Niestety ponownie docierają sygnały, że nieuczciwi pośrednicy wznowili swoją aktywność.

Osoby z niepełnosprawnością nie muszą płacić kancelariom prawnym ani pośrednikom, aby otrzymać świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie – też z bezpłatną pomocą pracowników ZUS zarówno w placówkach, jak i przez infolinię.

Niestety zdarzają się przypadki, gdy nieuczciwe firmy pobierają wysokie opłaty, a jednocześnie nie składają wniosku. Klienci, który zdecydowali się skorzystać z tej wątpliwej pomocy, dopiero w ZUS dowiadują się, że wniosek w ich sprawie nie wpłynął. A czasem koszt takiej „usługi” wynosił aż 10 tysięcy złotych. Ponadto klienci przyznawali, że nie byli wprost o niej informowani. Choć zapis o bardzo wysokim wynagrodzeniu był w umowie, to nie wszyscy zapoznawali się z nim przed podpisaniem.

Dlatego ZUS apeluje:

– nie podpisuj dokumentów bez ich dokładnego przeczytania,

– w razie wątpliwości skontaktuj się z najbliższą placówką ZUS,

– pomoc przy wypełnieniu wniosków jest bezpłatna.

Kiedy złożyć wniosek do ZUS

Osoba z niepełnosprawnością ma 3 miesiące na złożenie w ZUS wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego – termin biegnie od daty wydania przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzji, która ustala poziom potrzeby wsparcia i przyznaje co najmniej 70 punktów. Dopiero wtedy można złożyć w ZUS wniosek o świadczenie.

Jeśli wniosek wpłynie do ZUS w tym terminie, świadczenie będzie przyznane z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia.

Jeżeli wniosek będzie złożony po tym terminie, świadczenie będzie przyznane od miesiąca, w którym złożono go do ZUS.

Więcej dowiesz się w ZUS, na infolinii i na www.zus.pl. – podkreśla Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego.

