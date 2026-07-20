Zmiana prezesa w PŻB. Odwołano Piotra Redmerskiego

Fot. arch. Elżbieta Kubowska

Doszło do zmian we władzach PŻB S.A. Rada Nadzorcza spółki podjęła 20 lipca uchwałę o odwołaniu Piotra Redmerskiego z funkcji prezesa zarządu. Jak podkreślono w oficjalnym komunikacie, decyzja ma związek z realizacją strategii spółki oraz zapewnieniem jej dalszego, trwałego rozwoju.

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Do czasu wyłonienia nowego prezesa obowiązki członka zarządu będzie pełnił Artur Witkowski, członek Rady Nadzorczej. Ma to trwać nie dłużej niż trzy miesiące. W komunikacie Rady Nadzorczej wskazano, że Artur Witkowski posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami żeglugowymi oraz dobrą znajomość branży morskiej. Według przedstawicieli spółki ma to zapewnić sprawne funkcjonowanie zarządu do czasu wyboru nowego prezesa.

W komunikacie podkreślono również, że wprowadzone zmiany mają sprzyjać skutecznej współpracy w strukturach POLSCA S.A., przy jednoczesnym zachowaniu podmiotowości oraz najlepiej rozumianego interesu PŻB S.A. Nie podano informacji o przyczynach odwołania Piotra Redmerskiego ani o terminie zakończenia konkursu na nowego prezesa.

Przypomnijmy, że P. Redmerski był już odwoływany ze stanowiska prezesa PŻB. Stało się w 2021 roku. Można o tym przeczytać tutaj.

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