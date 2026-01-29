Żądają wpłat w obcej walucie. Oszuści podszywają się pod KAS

KAS przestrzega przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe. Fot. KAS

Oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową, żądając uiszczenia opłaty weryfikacyjnej. KAS nie żąda wpłat w obcej walucie i nie jest nadawcą wiadomości tego typu. Może to być próba wyłudzenia danych lub środków finansowych.

Należy zwracać uwagę na adres nadawcy e-maila. Jeśli nie kończy się na „gov.pl”, a wiadomość dotyczy spraw urzędowych, trzeba zwiększyć czujność.

– Przestrzegamy przed oszustami, którzy za pomocą fałszywych e-maili próbują wyłudzić dane lub środki finansowe. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których widnieje żądanie zapłaty „Opłaty weryfikacyjnej KAS (OW-12)”. W ten sposób chcą nakłonić do uiszczenia fikcyjnej opłaty w obcej walucie, tj. w dolarach USD – informuje KAS.

Pismo zatytułowane jest „Analiza Pochodzenia Środków – Transakcja Wysokiego Ryzyka” i zawiera podpis dyrektora nieistniejącej w strukturze Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej komórki organizacyjnej – „Departamentu Kontroli i Weryfikacji Finansowej”.

Po kliknięciu w link, użytkownik jest przekierowywany do serwisu, który może wymagać podania poufnych danych. W ten sposób oszuści próbują zdobyć poufne informacje, takie jak: dane osobowe, numery kont bankowych, adresy i hasła poczty elektronicznej.

Co robić w przypadku próby oszustwa?

– Zachęcamy do korzystania z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa – radzi KAS. – Osoby poszkodowane powinny zgłosić sprawę do organów ścigania.

