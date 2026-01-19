Z renty wdowiej korzysta u nas ponad 45 tys. seniorów

Nowe świadczenie wypłacane jest od 1 lipca 2025 roku. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Na koniec grudnia 2025 roku w Zachodniopomorskiem do 45,1 tys. osób trafiło 160,9 mln zł, z czego 15,2 mln zł to kwota, o którą wzrosły wypłaty po zastosowaniu zbiegu świadczeń. W kraju ponad 1 mln uprawnionych otrzymało przeszło 3,5 mld zł – z tego 317,7 mln zł w ramach tzw. renty wdowiej (kwota świadczeń wypłacanych w 15 proc.).

Pobierający rentę wdowią świadczeniobiorcy zyskali średnio 355,35 zł w województwie zachodniopomorskim – w kraju 350,63 zł.

Renta wdowia to połączona wypłata 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. świadczenia, które przysługuje po zmarłym małżonku lub odwrotnie (tzw. zbieg świadczeń). Część wdów i wdowców otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że dostaną oni w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

Osoby te otrzymają natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc.

W 56 proc. przypadków zbieg świadczeń ma konstrukcję: 100 proc. renty rodzinnej + 15 proc. własnego świadczenia.

Od stycznia do grudnia zeszłego roku ZUS otrzymał 1 mln 156,4 tys. wniosków – najwięcej ze wszystkich instytucji, które obsługują rentę wdowią. W Zachodniopomorskiem wpłynęło ich natomiast 54,9 tys.

(K)

