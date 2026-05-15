XXXIII konferencja „Awarie Budowlane”

XXXIII Międzynarodowa Konferencji Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” odbędzie się w dniach 18-22 maja w Międzyzdrojach. To jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce, organizowane z inicjatywy środowiska naukowego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencja od ponad 50 lat stanowi najważniejsze forum wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Gromadzi przedstawicieli środowisk naukowych, projektowych, wykonawczych, inwestorskich oraz administracji budowlanej, stwarzając przestrzeń do dyskusji nad aktualnymi wyzwaniami i kierunkami rozwoju branży. Celem wydarzenia jest prezentacja aktualnych osiągnięć naukowych, wyników badań oraz doświadczeń praktycznych związanych z projektowaniem, realizacją i eksploatacją obiektów budowlanych – ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania awariom oraz minimalizacji ich skutków.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie m.in. aktualnym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem infrastruktury, skutkami powodzi w Polsce w 2024 roku, rozwojem energetyki wiatrowej oraz realizacją projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Obrady będą się odbywać w Hotelu Amber Baltic oraz w Międzynarodowym Domu Kultury.

