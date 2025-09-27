Wodny odkurzacz w szczecińskiej marinie

Fot. Dariusz GORAJSKI

Szczecin, jako pierwsze miasto w Polsce, zyskał nowoczesny kosz PortBin – urządzenie, które oczyszcza wodę z plastikowych odpadów, zanim trafią one do Bałtyku. Prezentacja i montaż „wodnego odkurzacza” odbyły się w marinie North East Marina.

Prezentację zorganizowały wspólnie Fundacja Ewesa, Loża Przedsiębiorców oraz spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. W wydarzeniu wzięli udział również lokalni działacze społeczni i ekologiczni.

Nowoczesne kosze PortBin to efekt akcji charytatywnej Fala Dobra, w ramach której zebrano 133 065 zł. Zamiast jednego urządzenia, jak pierwotnie zakładali organizatorzy, udało się zakupić i zamontować aż dwa – w Szczecinie i Gdańsku.

– Ten kosz, który państwo widzicie, to nie tylko cichy odkurzacz, ale przede wszystkim efekt pracy i zaangażowania ponad trzydziestu firm i kilkudziesięciu osób, którym dobro środowiska i planety leży na sercu – podkreśliła Karolina Olszanowicz, prezeska Fundacji Ewesa.

PortBin działa jak wodny odkurzacz – zasysa śmieci z powierzchni i tuż spod lustra wody, zanim opadną na dno i zamienią się w mikroplastik. Urządzenie zbiera głównie odpady plastikowe, ale także organiczne. Dzięki specjalnej konstrukcji z otworami o średnicy 20 mm, ryby i inne organizmy wodne mogą swobodnie wydostać się z kosza.

– To wyjątkowy moment dla naszego miasta i naszej mariny. Szczecin jest pierwszym miejscem w Polsce, gdzie zamontowano takie urządzenie – powiedziała Joanna Gądek, dyrektor ds. technicznych w spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. – Zależy nam nie tylko na poprawie czystości w marinie, ale także na podnoszeniu świadomości ekologicznej żeglarzy, mieszkańców i turystów. Dzięki temu stajemy się wzorem do naśladowania dla innych portów i ośrodków żeglarskich.

Organizatorzy podkreślali, że inicjatywa wpisuje się w globalne cele zrównoważonego rozwoju – szczególnie w obszarze ochrony życia pod wodą oraz budowania partnerstw na rzecz klimatu.

– Marzyliśmy o jednym koszu, a udało nam się zakupić dwa. To dowód na to, że kiedy łączymy siły – biznes, organizacje społeczne i mieszkańców – możemy osiągnąć naprawdę wiele – dodała Ewelina Sasin z Loży Przedsiębiorców.

PortBin w North East Marina ma nie tylko pomóc w walce z odpadami, ale też stać się elementem edukacji ekologicznej i inspiracją do kolejnych podobnych działań. ©℗

(dg)