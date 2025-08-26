Wiceminister w Bazie Lodołamaczy o ochronie przeciwpowodziowej i programie inwestycyjnym

Fot. Dariusz GORAJSKI

W poniedziałek, 25 sierpnia 2025 r., w Bazie Lodołamaczy Wód Polskich w szczecińskich Podjuchach odbył się briefing prasowy z udziałem wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz planom nowych inwestycji w infrastrukturę hydrotechniczną.

– Dzisiejsze wydarzenie symbolicznie zamyka realizację niezwykle ważnego dla Polski projektu ochrony dorzecza Odry i Wisły. Dzięki niemu mogliśmy zakupić nowoczesne lodołamacze, wybudować mosty i zrealizować inwestycje retencyjne, które wzmacniają nasze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwdziałają skutkom suszy – powiedział wiceminister Koperski.

Podkreślił, że jednym z priorytetów rządu jest dalsze inwestowanie w bezpieczeństwo mieszkańców.

– Gospodarka rozwija się tylko wtedy, gdy wszyscy możemy czuć się bezpiecznie. Kluczem jest współpraca – lokalna, krajowa i międzynarodowa. Tylko dzięki niej możliwe są skuteczne działania, które doceniają mieszkańcy – mówił.

Koperski zwrócił uwagę na znaczenie współpracy z Wojskiem Obrony Terytorialnej i Ministerstwem Obrony Narodowej.

– Bez zaangażowania żołnierzy nie udałoby się tak sprawnie reagować na kryzysy w różnych regionach kraju – od Żuław po południowe województwa. Żołnierz polski jest zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc – zaznaczył.

Wiceminister odniósł się również do kluczowych inwestycji w regionie. – Zachodnia Obwodnica Szczecina to ogromna, wielomiliardowa inwestycja, która już od przyszłego roku wejdzie w fazę realizacji. Modernizujemy także kolej – skracamy czas przejazdu między Szczecinem a Warszawą i zwiększamy liczbę połączeń. Rozwijamy transport lotniczy – modernizacja infrastruktury w Szczecinie umożliwi obsługę większej liczby pasażerów – wyliczał Koperski.

Podczas konferencji przedstawiono także plany nowego programu inwestycyjnego, który ma być finansowany ze środków Banku Światowego i funduszy europejskich. – Od 2026 roku ruszymy z kolejnym programem. Już dziś wspólnie z dyrekcją RZGW Szczecin rozmawiamy o potrzebach i priorytetach, aby skutecznie zabezpieczać region przed powodzią i suszą – podkreślił.

Głos zabrał również sekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek, który zaakcentował, że bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju gospodarczego.

– Bezpieczeństwo, głupcze – to parafraza znanego powiedzenia. Rozwój może nastąpić tylko wtedy, gdy wszyscy będziemy się czuć bezpiecznie. Kluczem do tego jest współpraca na każdym poziomie – międzynarodowym, krajowym i regionalnym – mówił.

Wziątek przypomniał o podpisanym w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy Wodami Polskimi a Wojskami Obrony Terytorialnej. – To gwarancja, że w każdej chwili żołnierze będą gotowi do niesienia pomocy – podczas powodzi, w odbudowie infrastruktury czy w sytuacjach kryzysowych, także na granicy wschodniej. Naszym celem jest, by każdy mieszkaniec Pomorza Zachodniego i całej zlewni Odry czuł się bezpiecznie – dodał.

Konferencję zakończyło wspólne przesłanie obu przedstawicieli rządu, że bezpieczeństwo i rozwój muszą iść w parze, a inwestycje infrastrukturalne oraz współpraca różnych instytucji są fundamentem skutecznej ochrony przeciwpowodziowej i zrównoważonego rozwoju regionu.

(dg)