Umowa na zakup pogłębiarki. Dla szczecińskiego Urzędu Morskiego

W Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie podpisano umowę na dostawę pogłębiarki dla szczecińskiego Urzędu Morskiego. Umowa jest elementem rządowego programu: „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”.

Jednostkę o wartości 279 mln 210 tys. złotych dostarczy, mająca siedzibę w Policach, Partner Stocznia sp. z o.o. Na realizację zadania firma ma 36 miesięcy.

Budowa pogłębiarki realizowana będzie w formule Zaprojektuj i wybuduj na nabrzeżu Skolwin. Jednostka będzie miała około 80 metrów długości, a jej nazwa nie jest jeszcze znana.

W publicznym przetargu, oprócz stoczni Partner, uczestniczyła Remontowa Shipbuiliding z Gdańska. Oferta firmy z Polic okazała się o prawie 70 mln zł tańsza od gdańskich konkurentów.

– Jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji kontraktu. Postaramy się wybrać optymalny wariant, który w pełni zaspokoi potrzeby zamawiającego. Dziś każda stocznia to jest konglomerat kooperacji i my również będziemy zapraszać inne firmy do udziału w projekcie. Mamy doświadczenie w budowie tego typu jednostek, ponieważ z sukcesem zbudowaliśmy sześć pogłębiarek dla odbiorcy holenderskiego, więc na pewno sobie poradzimy – powiedział Marcin Nowak, członek zarządu Partner Stocznia sp. z o.o.

Pogłębiarka posłuży do utrzymania właściwych parametrów toru podejściowego do portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz do prac pogłębiarskich na akwenach, za które odpowiada szczeciński Urząd Morski. ©℗

Wojciech SOBECKI

