Targi Bud-Gryf & Home jeszcze do niedzieli

Piątek, pierwszy dzień targów Bud-Gryf & Home, minął pod znakiem nagród i wyróżnień. W sobotę i niedzielę organizatorzy zapraszają do zwiedzania stoisk oraz spotkań z Wieśkiem Skibą.

Po trzyletniej przerwie targi Bud-Gryf & Home powróciły do Szczecina. W Netto Arenie pojawili się wystawcy z branż budowlanej i wnętrzarskiej, którzy zapełnili płytę hali swoimi produktami. Każdy, kto zajrzał do wnętrza Areny, mógł liczyć na profesjonalne porady, rozmowy z ekspertami, inspirujące spotkania i garść fachowej wiedzy.

Piątek był dniem pełnym branżowych spotkań. Od samego rana w sali konferencyjnej odbywała się XIII edycja konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu”, współorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Chwilę po oficjalnym rozpoczęciu podano laureatów III edycji konkursu Regionalnych Nagród Zielonego Feniksa.

– Spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia została nagrodzona za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki – poinformowała Celina Wołosz, rzecznik prasowy spółki. – Nagroda powędrowała także do Gminy Miasta Szczecin za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki (realizacja).

Od prawie 30 lat przyznawane są medale „Wyróżniony Wyrób”, którymi honorowane są produkty charakteryzujące się najwyższą jakością i nieprzeciętną funkcjonalnością. Wyróżnienie szczecińskich targów stanowi w branży budowlanej dowód rekomendacji ekspertów zasiadających w komisji konkursowej. W tym roku przyznano następujące wyróżnienia: dla wyrobu dwustronna kołdra Vitacarbon exclusive + ice flake oraz dwustronna poduszka Vitasen + Ice Flake, zgłoszonego przez firmę Sferado Anna Nieradzik – za uzyskanie efektu chłodzenia w czasie użytkowania; dla wyrobu Dulux Professional Rezisto 9 Marck Blocker, zgłoszonego przez firmę Bodnar Rainbow – za trwałość i zalety użytkowania farby; dla wyrobu BETON STUC BY JM – Stiuk Betonowy, zgłoszonego przez Studio Stylizacji Wnętrz i Wizerunku – za możliwość stylizacji powierzchni i walory użytkowe oraz la wyrobu moduł łazienkowy, zgłoszonego przez PPHU Agafil Andrzej Kawa – za estetykę i funkcjonalność oraz prostotę podłączenia do instalacji. Medale otrzymały: TOP FLEX SAFETY – wieża jezdna z bezpiecznym systemem pracy, zgłoszona przez spółkę Farone Poland – za bezpieczny system montażu i innowacyjne rozwiązanie techniczne rusztowania oraz myjka do wałków, zgłoszona przez PHU INTER – S Piotr Sielski – za uniwersalne rozwiązanie myjki do wszystkich rodzajów wałków malarskich, prostotę i zastosowanie surowców z odzysków.

Kolejne dni targów, sobota i niedziela, będą obfitowały w ciekawe warsztaty i prelekcje. Każdy, kto odwiedzi halę, może samodzielnie wykonać np. wieszaki na klucze, makramowe donice, podpatrzeć jak powstają drogowe pasy, zobaczyć pokaz sztuki dekarskiej, wziąć udział w konkursach z nagrodami czy spróbować swoich sił w Budowlanej Strefie Siłacza. Nie brakuje też atrakcji dla najmłodszych odwiedzających. W specjalnej strefie dzieci mogą spędzić czas na zabawie czy wziąć udział w warsztatach. Kolorów nadają balony, mydlane bańki i kolorowe buźki naszych najmłodszych budowlańców.

Zarówno w sobotę, jak i niedzielę między g. 12 a 16 można się spotkać z targową gwiazdą, Wieśkiem Skibą. Budowlaniec znany z programów telewizyjnych będzie gospodarzem strefy „Zmajstruj coś z Wieśkiem – warsztaty dla kobiet”.

Targi Bud-Gryf & Home odbywają się w hali Netto Arena przy ul. Szafera (w sobotę i niedzielę w g. 10 – 17). Wstęp i parking są bezpłatne.

