Skarbówka podsumowała tegoroczną akcję PIT w naszym województwie

Podsumowanie tegorocznej akcji PIT pokazuje, że w województwie zachodniopomorskim złożono więcej zeznań i wyższy będzie też podatek należny - informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Złożono łącznie 859 283 zeznania podatkowe, o 18 tys. więcej niż w ubiegłym roku. Aż 88,21% wszystkich zeznań złożono elektronicznie. W ubiegłym roku 84,41%. Podatnicy chętnie korzystali z możliwości jakie dawał im Twój e-PIT - wylicza M. Brzoza.

Wyższe podatki mimo pandemii

W Zachodniopomorskiem tą drogą złożono 367 570 zeznań (prawie 43 % wszystkich złożonych zeznań, w ubiegłym roku 37,55%). Wspólnie z małżonkiem rozliczyło się 138 095 podatników, natomiast wspólnie z dzieckiem 27 936. Podatnicy złożyli również 400 zeznań z doliczonymi dochodami małoletnich dzieci - wynika z danych przedstawionych przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie.

5,8 % podatników kwalifikowało się do opodatkowania w II progu podatkowym (43 221 zeznań). Podatek należny z ubiegłorocznych zeznań podatkowych wynosi 4 155 845 260 zł i jest większy od ubiegłorocznego o 139 185 003 zł. Mimo pandemii zadeklarowane podatki z działalności gospodarczej były wyższe od ubiegłorocznych o ponad 90 mln zł i wyniosły 1 993 800 361 zł. Zwiększyły się również wpływy podatkowe od tzw. zysków kapitałowych i inwestowania na giełdzie – są one wyższe od ubiegłorocznych o nieco ponad 48,4 mln zł (w ubiegłym roku 25 103 834 zł). Z tego tytułu do opodatkowania zgłoszono dochód w wysokości 404 317 728 zł. W 4 112 zeznaniach PIT-38 podatnicy zadeklarowali straty w wysokości 85 622 447 zł. O niecałe 2 mln zł zmniejszyły się natomiast deklarowane wpływy podatkowe z PIT-37, czyli m.in. ze stosunku pracy czy umów zlecenia.

Więcej milionerów w regionie

O 166 wzrosła liczba „milionerów”. W tym roku w 1 647 zeznaniach podatkowych wykazano przychody/dochody wyższe niż 1 mln zł. Najwięcej „podatników milionerów” - bo aż 1 569 - prowadziło działalność gospodarczą. Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystano w 10 300 zeznaniach na kwotę 186 949 500 zł (w roku ubiegłym 4 667 raz na kwotę 84 738 805 zł). Z ulgi prorodzinnej skorzystano w 157 141 zeznaniach na kwotę 217 383 542 zł. Dodatkowo podatnicy odliczyli 416 140 584 zł z tytułu przysługującej ulgi na dzieci (wykorzystywanej jeśli kwota odliczenia ulgi prorodzinnej przekracza sumę zaliczek na podatek pobranych w trakcie 2020 roku), w ubiegłym roku z ulgi na dzieci skorzystało 158 772 podatników na kwotę 221 833 822 zł plus kwota dodatkowa 440 287 289 zł. Ulgę rehabilitacyjną wykazano w 43 718 zeznaniach. Łącznie odliczono 118 196 357 zł. W ubiegłorocznych zeznaniach odliczono ulgę rehabilitacyjną na kwotę 121 369 281 zł - w 44 979 zeznaniach.

W tym roku mniej było deklarowanych dochodów z zagranicy. Podatnicy złożyli 22 458 załączniki PIT-ZG ( w ubiegłym roku 27 471). Zachodniopomorscy podatnicy korzystają też z możliwości odliczenia darowizn m.in.: na działalność pożytku publicznego odliczono 9 992 506 zł (16 646 podatników), na cele kultu religijnego odliczono 6 874 653 zł (5 707 podatników), na krwiodawstwo odliczono 1 255 825 zł (5 830 podatników). Podatnicy skorzystali też z nowych, covidowych darowizn. Darowiznę na cele zwalczania COVID-19 odliczono w 625 zeznaniach podatkowych na kwotę 542 974 zł.

Więcej na organizacje pożytku publicznego

Zwiększyła się deklarowana kwota przeznaczona jako 1% na organizacje pożytku publicznego. W tym roku jest to już 37 447 938 zł (w ubiegłym roku 35 882 534 zł). Niestety o 1 286 zmniejszyła się liczba podatników, którzy deklarowali przekazanie 1 % na opp.

Po raz pierwszy w zeznaniach pojawiła się tzw. danina solidarnościowa. Dotyczy ona tylko osób, których dochód po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekroczył 1 mln zł. W 1 251 zachodniopomorskich zeznaniach wskazano 59 229 764 zł daniny solidarnościowej.

oprac. (mj)