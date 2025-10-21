PSEW: „Polska branża offshore rozwija się stabilnie”

Morska farma wiatrowa. Fot. Vestas

„Decyzja Vestas o czasowym wstrzymaniu realizacji jednej z planowanych inwestycji w Polsce nie jest odzwierciedleniem perspektyw dla sektora morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju. To ruch o charakterze globalnym, wynikający z sytuacji na europejskim rynku i strategii firmy, a nie ocena polskiego potencjału”, czytamy komunikacie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej przesłanym przez Małgorzatą Żmijewską - Kukiełkę, menadżera ds. komunikacji PSEW.

„Polska stała się miejscem, w którym Vestas lokuje swoją produkcję ukierunkowaną na wiele rynków (m. in. niemiecki, brytyjski, państw Beneluksu). Polska pozostaje jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków offshore w Europie, a zamówienia poczynione przez Orlen są realizowane z zaangażowaniem local content, a morska energetyka wiatrowa stanowi kluczowy element krajowej transformacji energetycznej. Warto pamiętać, że Vestas aktywnie inwestuje w Polsce – posiada dwa zakłady w regionie szczecińskim: fabrykę gondoli i piast turbin oraz nowo przejętą fabrykę łopat w Goleniowie”.

PSEW zapewnia: "Polska branża offshore rozwija się w stabilnie i w szybkim tempie. Trwa budowa pierwszych farm wiatrowych, zbliża się druga faza aukcji, a w całym kraju rośnie sieć dostawców i zaplecze przemysłowe. Powstają nowe zakłady produkcyjne, centra serwisowe i inwestycje portowe, które wzmacniają lokalną gospodarkę i wpisują się w strategię „local first”. Polskie firmy coraz częściej uczestniczą w międzynarodowych projektach, dostarczając komponenty i usługi na rynki europejskie. Dziś już około 600 firm w Polsce jest lub planuje aktywność w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Mamy w kraju lidera w dziedzinie specjalistycznych kabli, montujemy turbiny, wykonujemy morskie i lądowe stacje transformatorowe, realizujemy większość zleceń na konstrukcje stalowe, budujemy już morskie wieże dla wiatraków. Morska energetyka wiatrowa w Polsce ma solidne fundamenty i długoterminowy potencjał – zarówno gospodarczy, jak i strategiczny. Działania inwestorów, w tym Vestas, którzy zdecydowali się zainwestować w Polsce i tu zlokalizować swoje fabryki, pokazują, że Polska jest postrzegana jako stabilny, atrakcyjny i rosnący rynek dla nowoczesnych technologii energetycznych".

