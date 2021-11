Przedsiębiorcy wyróżnieni. Oni dbają o bezpieczeństwo pracy

Pracodawca

2021-11-26 21:00:48

Rozumiem, że PIP jest potrzebna. Bezpieczeństwo też. Staramy się jak możemy ale ta instytucja to relikt czasów ubiegłych. Jeden inspektor swoje, drugi swoje. Interpretacja przepisów jak w US. Zależy jak leży. Zaorać to guano i powołać nową instytucję na nowych warunkach. Oby tylko nie za tej władzy.