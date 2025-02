Przedsiębiorco, jest 200 mld zł do wzięcia

Minister Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz rządowe plany oceniła jak "ambitne". Fot. Dariusz Gorajski

Mamy 200 miliardów złotych na wsparcie przedsiębiorczości z funduszy europejskich, w tym z Krajowego Planu Odbudowy - ogłosiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas konferencji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Rząd preferuje przedsiębiorców zajmujących się nowymi technologiami.

- Stawiamy sobie dalekosiężny, ambitny plan - zapowiedziała minister. - Chcemy, żeby wśród pierwszej setki polskich przedsiębiorstw było 50 z prywatnym polskim kapitałem, a wśród pierwszej dziesiątki - pięć z prywatnym polskim kapitałem. Dziś w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego takiego przedsiębiorstwa, a w pierwszej setce - zaledwie jedna czwarta. Chcemy wesprzeć przede wszystkim nowoczesne technologiczne przedsiębiorstwa.

Rząd zamierza skupić się na takich dziedzinach jak sztuczna inteligencja, cyfryzacja, biotechnologia, technologie energooszczędne. Jak aplikować o pieniądz? Aby odpowiedzieć na takie pytania, minister organizuje spotkania z biznesmenami - w Szczecinie odbyło się ono w czwartek - i zapowiada otwarte dla wszystkich zainteresowanych konsultacje online.

- Inwestycje są najważniejszym motorem napędowym gospodarki - ocenił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - W województwie zachodniopomorskim mamy 255 tys. firm, z czego 70 proc. to jest działalność osób fizycznych. Tylko 2, 8 proc. to firmy publiczne. Widać, że jest duży potencjał. Liczymy na to, że te fundusze pomogą nam sprawniej konkurować z Europejczykami, żeby jak najszybciej wspierać wzrost PKB w naszym kraju.

Nowe instrumenty wsparcia mają ruszyć w połowie roku. Będzie w nich zapisany taki warunek: firmy, które sięgną po te pieniądze, mają wytwarzać takie technologie, które znajdą zastosowanie w naszym kraju.©℗

(as)