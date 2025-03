Prom "Wolin” sprzedany do Grecji. Unity Line czeka na dwie nowe jednostki

Fot. Marek Czasnojć

M/F Wolin został sprzedany przez Polską Żeglugę Morską, właściciela Unity Line, greckiemu armatorowi; będzie obsługiwał połączenia do Włoch i Albanii. Polski operator promowy ma wprowadzić nową jednostkę "Jantar”, a w 2026 r. kolejną, o nazwie "Bursztyn”.

Prom "Wolin" pływał od 2007 r. w barwach Unity Line, operatora promowego należącego do Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM). Zabierał na pokład maksymalnie 85 ciężarówek (ma 1860 m linii ładunkowej), kursował między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem. Z końcem stycznia br. zakończył służbę na tej trasie i został sprzedany greckiemu armatorowi.

"Prom +Wolin+ w naszym serwisie spędził 17 lat i 4 miesiące dzielnej żeglugi, odbywając 5235 podróży okrężnych, przewożąc 627 tys. 261 zestawów drogowych, 78 tys. 760 samochodów osobowych, 619 tys. 473 kierowców ciężarówek i 174 tys. 888 pasażerów" – przekazała PAP szefowa działu marketingu Unity Line Katarzyna Antoń.

Największy polski przewoźnik promowy zdecydował o sprzedaży "Wolina", ponieważ w drugim półroczu br. ma odebrać z Gdańskiej Stoczni Remontowa nową jednostkę - "Jantar Unity", zbudowaną dla Grupy Kapitałowej Polskie Promy. W przyszłym roku flotę Unity Line powinien zasilić "Bursztyn Unity", kolejny nowoczesny prom.

Na zacumowanym w Świnoujściu M/F "Wolin" w ostatnich tygodniach przeprowadzono inwentaryzację i 10 marca prom popłynie na Morze Śródziemne. Polka Żegluga Morska, właściciel jednostki, poinformowała PAP, że nabywca wpłacił już depozyt, więc prom został oficjalnie sprzedany. Nie ujawniono, ile Grecy zapłacili i w barwach którego operatora będzie teraz pływał "Wolin".

"W umowie jest klauzula poufności i nie możemy informować, kto konkretnie prom kupił. Mogę tylko powiedzieć, że armator jest z Grecji i obsługuje połączenia pomiędzy Grecją a Włochami i Albanią” – powiedział rzecznik prasowy Grupy PŻM Krzysztof Gogol.

Jednostka, która ponad 17 lat, kursowała między Polską a Szwecją, a wcześniej należała m.in. do fińskiego armatora. Została zbudowana w 1986 r. w norweskiej stoczni Moss Verft.

"Ze względu na prawie 40-letni wiek statku, względy ekonomiczne i planowane wejście nowoczesnej jednostki w tym roku, zapadła decyzja o jego sprzedaży" – wyjaśniła Antoń.

"Wolin" zostanie zastąpiony przez "Jantara”, którego wyposażanie kończono w grudniu 2024 r. Gdańska Stocznia „Remontowała” informowała, że jednostka przechodzi już rozruchy urządzeń i systemów. Prom ma zostać przekazany Unity Line w trzecim lub czwartym kwartale br.

"Będzie to pod względem technicznym najnowocześniejsza jednostka na Morzu Bałtyckim i jedna z najnowocześniejszych na świecie. Jednocześnie będzie to prom bardzo ekologiczny, spełniający wszystkie obecne i planowane do wdrożenia w niedługim czasie obostrzenia środowiskowe" – podkreśliła w rozmowie z PAP Antoń.

"Jantar", jak i bliźniaczy "Bursztyn", będą napędzane czterema silnikami na LNG (skroplony gaz ziemny), ze wspomaganiem z baterii (hybryda). Promy mają prawie 196 m długości i ponad 32 m szerokości. Długość linii ładunkowej to ponad 4 km, więc będą mogły transportować nawet 240 ciężarówek. Pasażersko-samochodowe, Ro-Pax’y, zbudowane dla Unity Line mają dziewięć pokładów. Będzie nimi mogło podróżować 400 pasażerów i 50 osób załogi.

Promy Unity Line wykonują w tygodniu kilkanaście rejsów ze Świnoujścia do Szwecji i z powrotem. Flota tego armatora to obecnie sześć jednostek: "Polonia", "Skania", "Epsilon", "Gryf", "Galileusz", "Copernicus".

Sprzedaż „Wolina” i planowane wprowadzenie do eksploatacji dwóch nowych promów to kolejne etapy unowocześniania floty Unity Line. W 2019 r. rejsy po Bałtyku zakończył M/F Kopernik (zbudowany w 1977 r.), który został zastąpiony przez „Copernicusa” (bud. 1995 r.). Natomiast w styczniu 2024 r. sprzedano do Grecji M/F Jan Śniadecki (bud. 1988 r.), w którego miejsce pozyskano w 2022 r. prom „Epsilon", zbudowany w 2011 r. we Włoszech.

