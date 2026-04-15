Prom „Epsilon” w doku Morskiej Stoczni Remontowej

Prom „Epsilon” w doku MSR GRYFIA Fot. Wojciech SOBECKI

Należący do Grupy Hass Holding prom „Epsilon” jest już w największym pływającym doku Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie. Będzie to drugi po „Jantar Unity” prom, na którego kadłubie pojawi się logo „POLSCA”.

„Epsilon” został zbudowany w 2011 roku we włoskiej stoczni Visentini i jednorazowo może przewieźć ponad 250 osób.

Do momentu zakupu przez Hass Holding jednostka eksploatowana była w czarterze Irish Ferries, przewożąc ładunki i pasażerów w rejsach między Irlandią i Wielką Brytanią.

„Epsilon” ma 186 m długości, ponad 25 m szerokości i może się pochwalić eksploatacyjną linią ładunkową o długości niemal 2860 metrów, co pozwala na transport 60 samochodów osobowych i ponad 130 pojazdów ciężarowych.

Do chwili wprowadzenia do eksploatacji promu „Jantar Unity”, była to największa jednostka typu cargo, należąca do polskich armatorów.

„Epsilon” został kupiony 17 grudnia 2023 roku. Krótko dokował w stoczni remontowej „Gryfia”, gdzie został przemalowany i przeszedł drobne prace stoczniowe.

Od początku 2024 roku jednostka, której operatorem jest Unity Line, zastąpiła prom „Galileusz” i obecnie obsługuje serwis Świnoujście – Trelleborg. „Epsilon” wkrótce wróci do serwisu już z napisem „POLSCA” na kadłubie.

Celem POLSCA Baltic Ferries jest powstanie nowoczesnego, zintegrowanego operatora promowego, łączącego efekt skali z cyfryzacją sprzedaży i obsługi klienta. Połączenie flot i struktur operacyjnych umożliwia rozwój jednolitego systemu rezerwacji online, lepsze dopasowanie oferty do realnych potrzeb rynku oraz konsekwentne wzmacnianie pozycji polskiego operatora na Bałtyku.

Dla pasażerów POLSCA to szersza oferta rejsów dostępna w jednym miejscu, spójny standard obsługi oraz rozwój programu lojalnościowego. ©℗

(WS)

