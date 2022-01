Pracownicy zarobią więcej. Nowoczesne usługi dla biznesu

Miniony rok to duży wzrost liczby rekrutacji prowadzonych przez firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). Jak wynika z prognoz ABSL, w pierwszej połowie 2022 roku liczba osób zatrudnionych w tym sektorze osiągnie poziom 377 tys., co będzie stanowić wzrost rzędu 6,1 proc. rok do roku. Wzrost zatrudnienia ma związek ze stałym napływem nowych inwestorów oraz planowanym rozwojem kadr w już istniejących organizacjach.

Efekt pandemii minął

Od kilku lat polski sektor usług konsekwentnie zmienia swój profil. Z rynku obsługującego bardzo proste i powtarzalne procesy stał się lokalizacją skupiającą dojrzałe centra, realizujące procesy złożone, wymagające zaawansowanych kompetencji, m.in. cyfrowych. Polska przestaje być postrzegana jako rynek niskich kosztów zatrudnienia, a coraz częściej – przez pryzmat wysokiego poziomu innowacyjności. Rzeczone innowacje przyczyniają się do lokowania w tutejszych centrach kolejnych stanowisk decyzyjnych, ale także do dalszego wzmacniania pozycji Polski na mapie nowoczesnych usług dla biznesu.

– Za nami niezwykle dynamiczny rok, który obfitował w szanse dla branży. Można powiedzieć, że efekt pandemii w sektorze BSS dawno minął. Firmy chętniej podejmują więc decyzje o dalszym rozwoju zespołów i funkcji, a na polskim rynku pojawiają się nowe inwestycje. Adresując potrzeby związanie z zatrudnieniem, pracodawcy podwyższają wynagrodzenia. W 2021 zaobserwowaliśmy wzrost rzędu 6 proc. rok do roku, natomiast doświadczeni eksperci mogli liczyć nawet na podwyżki na poziomie 15-20 proc. – komentuje Mateusz Zalewski, Client Director w Hays Poland.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Hays Poland jednoznacznie wskazują, że wzrost wynagrodzeń będzie trendem obowiązującym również w 2022. Podwyżki płac przewiduje aż 77 proc. firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pracodawcy zapytani o specjalizacje, których będą dotyczyć rekrutacje zaplanowane na 2022, najczęściej wskazują finanse i księgowość, HR, IT, obsługę klienta oraz administrację. W cenie będą również doświadczeni liderzy zespołów i menedżerowie, łączący unikatowe w skali rynku kompetencje ze znajomością określonych języków obcych.

Wyzwania rekrutacyjne

Eksperci Hays zauważają, iż w sektorze BSS ponownie nastał rynek kandydata. Ciekawymi możliwościami zawodowymi cieszą się obecnie wszyscy pracownicy branży, niezależnie od poziomu doświadczenia. Należy oczekiwać, że ten trend utrzyma się w nadchodzących miesiącach. Wskazują na to wyniki badania opisanego na łamach Raportu płacowego Hays, poświęconego sektorowi usług dla biznesu. Aż 98 proc. pracodawców zaplanowało rekrutacje na rok 2022, a 65 proc. z nich spodziewa się trudności w tym zakresie.

W najbliższym czasie wysokie zapotrzebowanie rekrutacyjne będzie dotyczyło głównie większych organizacji oraz nowych, dopiero powstających centrów. Stąd też w najbliższych miesiącach dużym wyzwaniem – oprócz skutecznej rekrutacji – będzie zatrzymanie pracowników. W wielu obszarach popyt na określone połączenie specjalizacji i języka obcego zdecydowanie przewyższa podaż. W konsekwencji, pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w rosnącym stopniu muszą odpowiadać na realne potrzeby swoich pracowników.

Mimo że wynagrodzenie niezmiennie pozostaje kluczowym aspektem w decyzjach o zmianie pracy, to istotną rolę odgrywają pozafinansowe elementy oferty. Pracodawcy z branży jako czynniki pomagające firmie pozyskać niezbędnych pracowników najczęściej określają stabilność zatrudnienia (54 proc.), ciekawe projekty i wyzwania (48 proc.) oraz dostęp do rozwiązań pracy elastycznej (44 proc.).

Zdalna praca i rekrutacja

Niemal od początku pandemii jednym z kluczowych oczekiwań pracowników sektora usług dla biznesu jest dostępność pracy zdalnej. Wielu z nich to właśnie od tego faktu uzależnia swoje zainteresowanie ofertą pracy i gotowość do udziału w rekrutacji.

– Specjaliści, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych, traktują pracę hybrydową jako minimum, niezależnie od poziomu zajmowanego stanowiska. W przypadku kandydatów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, częściej pojawia się oczekiwanie pracy całkowicie zdalnej. Będzie to wyzwanie, z którym pracodawcy będą musieli się zmierzyć w nadchodzących miesiącach – dodaje Mateusz Zalewski, Client Director w Hays Poland.

Pracownicy oraz kadra zarządzająca przyzwyczaili się bowiem do zdalnego modelu pracy, a w firmach zostały wdrożone stosowne polityki oraz procesy. Obecne warunki zdecydowanie bardziej sprzyjają szerokiemu zastosowaniu niestacjonarnych form pracy, z czego nadal korzysta większość organizacji z sektora. Nie zawsze jednak jest to równoznaczne z możliwością pracy w pełni zdalnej na każdym stanowisku. Jak wynika z badania Hays, z rozwiązań pracy elastycznej (w tym z home office) w różnym zakresie korzysta obecnie 93 proc. zatrudnionych w sektorze BSS.

W minionym roku decyzje o powrocie do biur były raczej ostrożne, a zdecydowana większość firm w sektorze usług dla biznesu nadal pracowała zdalnie lub hybrydowo. Obecnie najpopularniejszym modelem jest ten zakładający 1-2 dni pracy z biura w tygodniu. Jak zaznaczają eksperci, pracownicy centrów usług mogą jednak liczyć na większą niezależność w dostosowaniu sposobu wykonywania obowiązków do własnych preferencji.

– Obecnie wiele organizacji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu daje pracownikom możliwość wyboru pomiędzy pracą wykonywaną wyłącznie z domu, modelem hybrydowym oraz pracą z biura. W praktyce obserwujemy, że część firm w dużej mierze pracuje jednak zdalnie, a konieczność pojawienia się w biurze zdarza się rzadko. Często konieczność przyjazdu do siedziby firmy nie jest regularna, lecz skorelowana z konkretną potrzebą lub obecnością pozostałych członków zespołu – zauważa Karolina Lis, Director w Hays Poland.

Warto natomiast podkreślić, że nawet w modelu zdalnym wdrożenie nowego pracownika najczęściej przebiega w formie stacjonarnej. Popularyzacja pracy niestacjonarnej wpływa również na procesy rekrutacyjne, które stają się bardziej elastyczne. Rekrutacje coraz częściej są prowadzone całkowicie zdalnie, a liczba etapów rekrutacji jest konsekwentnie zmniejszana. Wieloetapowe procesy coraz częściej zastępuje jedna dłuższa rozmowa z kandydatem. Co istotne, w branży nowoczesnych usług dla biznesu kompetencje kandydata stawiane są na pierwszym miejscu, natomiast lokalizacja nie gra już tak istotniej roli, a firmy chętniej poszerzają obszar poszukiwań pracowników, co zwiększa pulę dostępnych kandydatów i wpływa na ujednolicenie stawek w skali całego kraju.

